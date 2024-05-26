Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası bir tebrik mesajı yayınladı.
Galatasaray'ın Süper Lig'de şampiyon olmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan tebrik mesajı geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:
"2023-2024 Trendyol Süper Lig Şampiyonu Galatasaray’ı ve taraftarıyla birlikte tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum."
2023-2024 Trendyol Süper Lig Şampiyonu Galatasaray’ı ve taraftarıyla birlikte tüm @GalatasaraySK camiasını yürekten tebrik ediyorum. pic.twitter.com/c8qazadJBZ— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 26, 2024
BAKAN BAK'TAN TEBRİK
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası bir tebrik mesajı paylaştı.
Bakan Bak tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonunda şampiyon olan Galatasaray Spor Kulübü'nü tebrik ediyorum."
Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonunda şampiyon olan Galatasaray Spor Kulübü'nü tebrik ediyorum.🏆👏🏻 pic.twitter.com/e3Kxxf0uwo— Dr. Osman Aşkın Bak (@OA_BAK) May 26, 2024