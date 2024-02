Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekliye bayram müjdesi! İkramiye tutarı belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Boztepe'den Ordu'ya bakılmakla doyulmaz. Ordu'nun güzelliği söylemekle sayılmaz. Denizde dalgası var üstünde takası var Allah şahit Ordu'nun millete sevdası var. Bakılmakla doyulmayın, güzelliği sayılmayan, milletine, vatanına, devletine, sevdasına gökte uçan kuşların bile gıpta ettiği medarı iftiharımız Ordu. Senin her ilçenin, her mahallenin, sesimize sesiyle, sevdamıza sevdasıyla mukabele eden kadirşinas her bir insanını hasretle selamlıyorum.

Ordu'ya mayıs 2023 seçimlerinde cumhurbaşkanlığında sahsıma verdiği yüzde 62'yi aşan Meclis'te Cumhur İttifakı'na verdiği yüzde 61'in üzerindeki desteği için şükranlarımı sunuyorum. Bu rekor sonuçlarla Ordu Türkiye Yüzyılı'nın öncü şehirleri arasında yer alma kararını ortaya koymuştur. Ülkeye eser kazandırma ve millete hizmet etme yolunda girdiğimiz her mücadelede kayıtsız şartsız yanımızda yer alan Ordu safını bir kez daha şüpheye yer vermeyecek şekilde göstermiştir.

"SAKIN BUNLARA YER VERMEYİN"

Biz de bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde de Ordu'nun bu sevgisine layık olmak için var gücümüzle çalışacağız. Dün Ordu ile aramıza kimseyi sokmadık, bugün de aramıza kimseyi sokmayacağız. İstismar politikası yapanlar, aramıza girmeye çalışanlar sakın bunlara yer vermeyin. Biz aramıza tefrika sokmaya çalışanlarla bugüne kadar yürümedik. Tam aksine biz bizimle bir olan, beraber olan, iri olan, diri olan, kardeş olanlarla beraber yürüdük, bundan sonra da onlarla yürüyeceğiz. Her kim aksini iddia ediyorsa yalancıdır, müfteridir, hilebazdır, kifayetsiz bir muhterisdir. Ordu'nun siyasi hokkabazlıklara değil sadece esere ihtiyacı var, hizmete ihtiyacı var. Türkiye Yüzyılı'na hazırlanmaya ihtiyacı var. Elbette bu ülkenin her bireyi istediği partide siyaset yapma hakkına sahiptir. Bizim onlarla işimiz yok. Bizim Cumhur İttifakımız var, AK Parti'miz var. Siyasetin namusu var. Aday olduğun partiye sadakat göstermen gerekir. Eli işte gözü oynaşta olanlardan ne partilerine ne şehirlerine hayır gelir.

"BİZİM ONLARLA İŞİMİZ YOK"

Biz sadece kendi partimizle, kendi ittifakımızla yol yürüyenlerden mesulüz. Ne diyor? 'Ben seçimi kazanacağım sonra AK Parti'ye geçeceğim'. Bizim onlarla işimiz yok. Biz yola çıktıklarımızla aynen yolumuza devam ederiz. AK Parti ve Cumhur İttifakı, Ordu'yu Türkiye Yüzyılı belediyeciliğinin örnek şehri yapmak için vizyonuyla, programıyla, projesiyle 31 Mart'a hazırdır. 31 Mart akşamı Ordu Hilmi Güler'i ile ve tüm ilçe belediyeleriyle gümbür gümbür geleceğe yürüyor mu? Mesele bu siyasi hayatımızın her safhasında olduğu gibi bugün de yardımı sadece Rabbimizden desteği sadece milletimizden istiyoruz. Şayet iki elin parmaklarının kenetlendiği gibi birbirimizle bütünleşirsek Allah'ın izniyle Ordu'nun yapacağı tarihi sıçramayı hiçbir engel durduramaz.

Her fırsatta altını çizerek tekrar ettiğim gibi bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Bizim ne dünün CHP'si gibi arkamızda tek parti faşizminin utancı var, ne de bugünün CHP'si gibi kendi iç kavgasından başını kaldıramayan yalan üzerine kurulu bir siyasetimiz var. Biz tüm samimiyetimizle ve gücümüzle ülkemizin önünde yeni ufuklar açmanın, şehirlerimizi de bu vizyona ayak uyduracak yönetimlere kavuşturmanın gayreti içindeyiz. Bu anlayışla hasret gidermek ve vatandaşımızın sandıkta desteğini istemek için gittiğimiz hemen her şehirde rakiplerimize meydan okuyoruz. Dün Samsun'daydık. Bugün Ordu'dayız, buradan da Giresun'a. Yarın Trabzon oradan da Rize.

"ULAŞTIRMA BAKANIMA TALİMATI VERDİM"

Eser ve hizmet müktesebatı konusunda ne belediyelerde ne iktidarda bizimle yarışacak bir parti zaten mevcut değil. Öyle ya, heralde milletimiz 17 seçimdir kara kaşımıza, kara gözümüze hayranlığından her seçimde bizi sandıktan birinci çıkarmıyor. Türkiye'nin 21 yılda nereden nereye geldiğini akıl ve vicdan sahibi herkes görüyor, kabul ediyor. Sadece bu kadar da değil bizimle vizyonda, programda, projede yarışacak bir rakip de tanımıyoruz. Seçimlerde karşımıza çıkan partilerin bir kısmının bırakın ülkeye ve şehirlerimize katkıda bulunmayı kendilerine bile hayırları yok. Şehir hastanemiz şu anda yüzde 93 bitmiş vaziyette. Yol sıkıntısı vardı bugün Ulaştırma Bakanıma da talimatı verdim. Dedim ki, "Yolu da süratle yapacaksın. Bunu belediyeden bekleme. Ulaştırma Bakanı olarak yolu da bitir. Böylece şehir hastanesi ile birlikte yolumuzu da bitirmiş olalım.' Ulaştırma Bakanım da şu an burada, işi bitirecek.

"BUNU YAPACAĞIZ"

Mesela, herkesin saç saça, baş başa kavga halinde olduğu CHP'ye bakıp da başka bir hissiyata kapılmak mümkün mü? Şu anda biz merkezi yönetimde miyiz? Bu kardeşiniz bu ülkenin Cumhurbaşkanı mı dolayısıyla burada Mehmet Hilmi Güler ve ilçe belediyelerimiz seçimi kazandığı anda şunu bileceksiniz; Burada Cumhurbaşkanı şu anda AK Parti'de Erdoğan. Hükümet onda dolayısıyla yerel yönetimde de aynı şekilde burada AK Partili bir büyükşehir ve ilçe belediyeleri olduğu zaman artık Ordu'nun kılına zarar gelmez. Bunu yapacağız. Samsun'dan Hopa'ya bu sahil yolunu kim yaptı? Biz yaptık. Şimdi de yine aynı şekilde yola devam.

Yine ülkeye ve millete faydası olmayan partilerin bazıları da tüm stratejilerini kazanmak üzere değil kaybettirmek üzere kurmuş durumdalar. Senin bu ülkede tuğla üzerine tuğla koyma seviyesinde bir izin bile yoksa, milletin dertlerinden birine bile derman olacak projen veya teklifin yoksa, herhangi bir konuda geleceğe ışık tutacak fikir üretememişsen, birilerine kaybettirmekle eline ne geçecek? Bu kafanın sonu kendini siyasetin mezat pazarında açık artırmaya çıkarmaktır. Nitekim öyle de oluyor.

"40 TİLKİYLE BİZİM ÖNÜMÜZÜ KESMEK İÇİN YOLA ÇIKANLARIN HİÇBİRİNİN DE SONU HAYIRLI BİR DURAKTA BİTMEDİ"

Bugüne kadar hüsnüniyetle çıktığımız hiçbir yolda biz yaya kalmadık. Buna karşı kafalarında ve karınlarında dolaştırdıkları 40 tilkiyle bizim önümüzü kesmek için yola çıkanların hiçbirinin de sonu hayırlı bir durakta bitmedi. Varsın onlar tilkilerin kuyruklarını birbirlerine bağlamakla uğraşsınlar, biz ülkemiz ve şehirlerimiz için yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatmayı sürdüreceğiz. Ordu'ya son 21 yılda günümüz rakamlarıyla 139 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. Laf ola beri gele 139 milyar lira.

Bizim olmadığımız bir büyükşehir belediyesi, açık konuşuyorum... Doğal gazı nasıl getirecek? Biz varsak doğal gaz var, biz yoksak doğal gaz yok.

EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ AÇIKLAMASI

Önümüz Ramazan arkası bayram emeklilerimizin bayram ikramiyelerinde de bütçe imkanlarını tekrar zorlama pahasına bir artış yapmayı planlıyoruz. Biliyorsunuz eskiden emeklinin bayram ikramiyesi diye bir geliri yoktu. Bu uygulamayı ilk defa 2018 yılında biz getirdik. Önce bin lira olan bayram ikramiyesini evvela bin 200 liraya sonra 2 bin liraya çıkardık. Önümüzdeki bu rakamı yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükselteceğiz. Tabi ülkemizde emekli maaşı alan vefat edenlerin hak sahipleri ile birlikte 16 milyon kişi var. Yapılan her bir iyileştirmenin bütçeye maliyetini buna göre düşündüğümüzde karşımızdaki tablo çok daha iyi anlaşılacaktır.

Bizim asıl amacımız ekonomide gerçek ve kalıcı refah artışını sağlayacak güçlü bir alt yapı kurmaktır. Hayat pahalılığı sorunu çözdüğümüzde diğer alanlarda çok daha hızlı yol alabileceğimiz bir iklime sahibiz. Biliyorsunuz iktidarımızın ilk dönemleri büyük ölçüde geçmişin eksiklerini telafi etmekle geçti. Ardından 2023 hedeflerimiz cumhuriyetimizin ilk asrını hangi seviyede tamamlamak istediğimizi gösterdi. Şimdi de Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla ülkemizin siyasetten ekonomiye, teknolojiden savunmaya her alanda geleceğin dünyasına hazırlıyoruz. İnşallah 31 Mart'ta sizlerin desteği ile seçilecek belediye başkanlarımız vasıtasıyla hayata geçireceğimiz Türkiye Yüzyılı şehirleri hedefimiz bu vizyonun ayrılmaz bir parçasıdır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Giresun mitinginde konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Giresun'a olan şükran borcumuzu ödemek istiyorum. Giresin şimdiye kadar girdiğimiz seçimlerde hamdolsun bizi hiç yalnız bırakmadı. Her zaman Türkiye ortalamasının çok üzerinde oy oranlarıyla Giresunlu kardeşlerimiz bize sahip çıktı. 14-28 Mayıs seçimlerinde de Giresun yine kendisine yakışanı yaptı.

YEREL SEÇİM MESAJI

Önümüzde çok kritik bir seçim daha var. Bundan 45 gün sonra hep birlikte tekrar sandıklara gideceğiz. Rekor bir oy alacağımızdan şüphe duymuyorum. Giresun'un 31 Mart'ta da sandıkları patlatacağına yürekten inanıyorum. Elbette bunun için daha çok çalışacağız, daha çok koşturacağız.

Pazarda, çarşıda, caddede her zaman biz olacağız. Yaptıklarımızı tek tek anlatarak, yapacaklarımız için milletimizden destek isteyeceğiz.

"BÖLGEDEKİ YANGININ KIVILCIMI ÜLKEMİZE SIÇRAMADI"

Coğrafyamız, bölge sancılı günlerden geçiyor. Karadeniz'in hemen ötesinde iki komşumuzun savaşı iki yılı doldurmak üzere. Yüz binlerce insan göç etmek zorunda kaldı. Küresel ekonomi, enerji ve gıda fiyatlarındaki aşırı artış sebebiyle çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kaldık.

Savaş çığırtkanlığını en son 14-28 Mayıs seçimlerinde asılsız iddialarla Rusya'yı suçlayacak kadar ileri taşıdılar. Muhalefetin savaş tellallığına asla cevap vermedik. Meseleye milletimizin zaviyesinden baktık. 'Siz ne diyorsanız, o' dedik. Milletimizin için en doğrusu neyse onu yapmanın gayretinde olduk. Zaman bizi haklı, muhalefeti yine haksız çıkardı. Ne kadar basiretli davrandığımızı çok daha iyi anlıyoruz.

Tüm kışkırtmalara rağmen Karadeniz'in huzuru bozulmadı. Bölgedeki yangının kıvılcımı ülkemize sıçramadı.

Ne muhalefetin gazına geldik, ne de Batı'lı güçlerin tuzağına düştük. Usta bir santranç oyuncusu gibi yapacağımızı yaptık. Türkiye çok tehlikeli bir süreçten tek bir vatandaşımızın kılına bile zarar vermeden çıkardık.

Milletimizin ve devletimizin menfaatlerini düşünüyoruz.

Çok açık ve net ifade etmek isterim. Dış politikada tek amacımız vardır; Dostlarımızın sayısı mümkün olduğunca çoğaltmaktır.

Gazze'deki akan kanı durdurmak istiyorsak kardeşlerimizle safları sıklaştırmamız gerekiyor. Ziyaretlerimizde Filistin meselesini detaylıca görüştük. Her iki ülkeyle de iş birliğimizi güçlendirmeye karar verdik. Gazze'ye yaptığımız yatırımların ulaştırılmasında Mısır makamlarıyla hep koordinasyon içerisinde hareket ettik.

Önümüz Ramazan... İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamları giderek artıyor, İsrail açlıkla Gazzelileri teslim olmaya zorluyor. Amacımız yardımların kesintisiz şekilde ulaştırılmasıdır. Ramazan'da Gazze'ye daha fazla yardım etmemiz bizim kardeşlik görevimizdir.

Bizim bu hassasiyetlerimizi CHP ve şurekası anlamıyor. Onların gündeminde ne Gazze, ne de oradaki yıkım var. CHP yönetimi krizlerin hiçbiriyle ilgilenmiyor. Bunların nelerle meşgul olduğunu görüyorsunuz. CHP'nin acemi genel başkanının önceliği belediyeleri kimin adamının yöneteceğidir. Bunun dışında inanın dünya batsa, üçüncü cihan harbi çıksa bunların umurunda olmaz. Siyasi ikballeri dışında hiçbir şeyi görmüyorlar.