Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilere mesajı: Sıkıntılarını çözeceğiz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Karabük mitinginde açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Sevgili Karabüklüler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bu sefer arayı biraz açtık galiba. Karabük'ü özlemişiz.

Maşallah şu katılıma bak. Merak ettim sordum ne kadar? Emniyetin verdiği 46 bin. Bu ne demektir 31 Mart akşamı zaferi Karabük'te beraber kutlayacağız.

Karabük, Türkiye sanayisinin can damarları arasında yer alıyor. Ekonomimize eşsiz katkılar sunuyor.

Karabük hem güzel, hem merhametli bir şehir olarak ülkemiz ve milletimiz için rahmettir. Mayıs ayında yapılan seçimlerde kardeşinize yüzde 64'e varan oranlarda destek verdiniz. Sizlerin sevgisine, vefasına layık olabilmek için bizler de daha çok çalışacağız. Ekibimle çok çalışacağım, yerel yönetimlerle ele ele verip Karabük'ü çok farklı yere taşıyacağız.

Çalışanlarımızın, emeklilerimizin yaşadığı sıkıntılarının çözümü boynumuzun borcudur. Bunlar meydanlar söz verip göreve gelince unutmayı iyi bilirler.

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"REFAH KAYBINI TELAFİ EDECEĞİZ"

Sadece bu yıl deprem bölgesine 1 trilyon liradan fazla kaynak aktardık. İstanbul başta olmak üzere risk altında şehirlerin depreme hazırlanmaları gerekiyor.

Türkiye'yi 21 yılda nasıl büyüttüysek yine büyüteceğiz. Refah kaybını telafi edeceğiz. Azimle ve sabırla çalışarak üstesinden gelemeyeceğimiz yoktur. Yeter ki aramıza fitnecileri sokmayalım.

Karabük'ün yanımızda yer alacağına inanıyorum. Karabük, emeğin alın terinin şehri Karabük, 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız, kararlı mıyız? Gerçek belediyeciliği tercih ediyor muyuz? Kapı kapı dolaşmaya var mıyız?

İnşallah Ramazan Bayramı gelmeden 31 Mart'ı milli irade bayramı olarak kutlayacağız. Her seçim aynı zamanda kimin kiminle ol yürüdüğünü, kimin nerede durduğunu gördüğümüz bir sınamadır.

6'lı masa ne oldu? Parlamentoda bunlardan biri yok, hepsi de gitti. Dağıldılar gittiler. Ankara'da bir daire ona tutmuşlar. Kim o? Şimdi o dairede takip ediyor. Tüm suçu Bay Kemal'in sırtına yüklediler. Şimdi bizim Karadeniz'in çayını demliyorlar.

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Sorsan ittifak yapmadık diyorlar. CHP ve DEM birçok yerde ortak aday çıkarıp pazarlık yapıyor. DEM tabanının iradesini CHP ile pazarlık masasına sürdüler.

"İNSANIMIZI BU KADAR UTANDIRMAYA KİMSENİN HAKKI YOK"

Ülkenin gündemi deprem, bunların umurunda değil. Hatta depremzedeler hakaret ediyorlar. Utanmasalar terör örgütüne militan yazılıp eğitime girecekler. Hangi meseleyi ele alırsak alalım karşımıza benzer manzaralar çıkıyor. Şimdi bir de valiz valiz para görüntüleri çıktı. Dolar mı dersin, avro mu dersin. İnsanımızı bu kadar utandırmaya kimsenin hakkı olmamalı. Nereden nerelere geldik. Allah'tan korkuları var mı bilmeyiz ama kuldan utanmayandan uzak durmak lazım.

İstanbul'un karışını bilirim karışını.

Dün ekranlarda 'aramızda kalsın kazanıyoruz' diyorlardı. Bugünde 'aramızda kalsın kazanıyoruz' diyorlar. Bu CHP ve DEM'den hiçbir şey olmaz.

31 Mart'ta milli iradenin gücünü bir kez daha gösteriyor muyuz? Rabbim hepinizden razı olsun.

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Bizim davamız Türkiye Yüzyılı davasını inşa etme anlayışıdır. Karabük'te 21 yılda 94 milyar lira kamu yatırımı açtık.