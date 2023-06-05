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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Dünya Çevre Günü' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından Dünya Çevre Günü ile ilgili bir mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında, "Dünya Çevre Günü’nü tebrik ediyor; doğal zenginliklerimizin korunması ve gelecek nesillere aktarılması hususunda tüm vatandaşlarımı duyarlı olmaya davet ediyorum. Türkiye olarak icra ettiğimiz pek çok çalışmayla daha yaşanabilir bir dünya için gayret göstermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

05.06.2023 - 15:41 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Dünya Çevre Günü' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü tebrik ederek, doğal zenginliklerin gelecek nesillere aktarılması hususunda tüm vatandaşları duyarlı olmaya davet etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dünya Çevre Günü'nü tebrik ediyor; doğal zenginliklerimizin korunması ve gelecek nesillere aktarılması hususunda tüm vatandaşlarımı duyarlı olmaya davet ediyorum. Türkiye olarak icra ettiğimiz pek çok çalışmayla daha yaşanabilir bir dünya için gayret göstermeye devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Dünya Çevre Günü mesajı

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