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Emine Erdoğan: Yaşanabilir bir dünya bırakma imkanına halen sahibiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Durduğumuz noktada, 'Sıfır Atık' ve 'Sıfır Atık Mavi' hareketleriyle başlayan dönüşümü yaygınlaştırarak, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakma imkanına halen sahibiz" dedi.

05.06.2023 - 16:04 | | Kaan ULU/ANKARA, (DHA)
Emine Erdoğan: Yaşanabilir bir dünya bırakma imkanına halen sahibiz

Emine Erdoğan, '5 Haziran Dünya Çevre Günü' nedeniyle Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Su, toprak, hava ve tüm canlıların insanlığa anlatmak istediği tek bir şey var. Doğayı tüketme, yok etme, yaşat. Her şeyden önce yaşamak için yaşatmaya muhtacız. Şifa kaynağımız tabiatla dengeli, ölçülü ve ahenk içindeki bir ilişkiyi yeniden tesis etmeliyiz. Durduğumuz noktada, 'Sıfır Atık' ve 'Sıfır Atık Mavi' hareketleriyle başlayan dönüşümü yaygınlaştırarak, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakma imkanına halen sahibiz. Yeter ki hiçbir ülkeyi, hiçbir insanı teğet geçmeyecek iklim değişikliğini tersine çevirebilecek son kuşak olmanın bilinciyle hareket edelim. Yürekten inanıyorum ki tabiat sevgisiyle değişen her yaşam, çözümün hayati bir parçası olacak. Bu vesileyle, '5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü ve bu sene 2'ncisini kutladığımız 'Çevre Haftası'nı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan'ın Twitter paylaşımında, 'Sıfır Atık' ve 'Sıfır Atık Mavi' hareketlerini anlatan bir video da yer aldı.

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