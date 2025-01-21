Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bolu faciası açıklaması: 1 günlük milli yas ilan edildi

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:



BOLU'DAKİ YANGIN FACİASI NEDENİYLE MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ



Yaralanan kardeşlerimizden 17'si taburcu edildi. AFAD ve diğer birimlerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Yangının haberini alır almaz 4 bakanımız süratle Bolu'ya gönderdik. Yangına farklı kurumlarımızda 156 araç 458 personelle müdahale edilmiştir. Yangının çıkış sebebi ve sorumluluğu olanları tespit etmek için soruşturmalar başlatılmıştır. İlk etapta aralarında işletme sahibinin de olduğu 4 kişi gözaltına alınmıştır. Böyle bir facianın yaşanmasına sebep olanlar hukuk önünde hesap vereceklerdir. Facia dolayısıyla Ülkemizde 1 günlük yas ilan edilmiştir. 22 Ocak Çarşamba günü güneşin batışına kadar bayraklar yarıya kadar indirilecektir. Gün siyaset yapma günü değil, birlik ve beraberlik günüdür.

"AİLEYİ GÜÇLENDİRECEK TEDBİRLERİ HAYATA GEÇİRİYORUZ"



Eğitimden savunmaya, güvenlikten bölgesel gelişmelere kadar kritik konuları değerlendirdiğimiz bir kabine toplantımızı daha tamamladık. Son kabine toplantımızdan bugüne kadar ülkemize ve milletimize hizmet yolunda büyük bir gayret içinde olduk. Hemen her yıl gerçekleştirdiğimiz valiler buluşmamızda 81 ilimizin valisiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde bir araya geldik. Kerim devlet tasavvurumuzun vatandaşa dönük yüzü olan vali ve kaymakamlarımızdan içinde bulunduğumuz kritik dönemde çok büyük hizmetler ve özverili çalışmalar bekliyoruz. Malumunuz geçen kabine toplantımızda aldığımız karar çerçevesinde 2025 yılını aile yılı olarak idrak edeceğimizi milletimizle paylaşmıştık. Aile toplumun temelidir diyen anayasamızın 41. maddesinin çizdiği çerçeve içinde aileyi güçlendirecek tedbirleri hayata geçiriyoruz.



Özellikle cinsiyetsizleştirme politikaları, aile politikaları hedef alan küresel bir haçlı seferine dönüşmüştür. Türkiye, bu cinsi akımlar karşısında fıtrat merkezde bir insanlık cephesi oluşturmaya çalışan ülkelerin en başında gelmektedir. Milletimiz için varoluşsal bir tehdide dönüşen bir diğer husus 1,51'e kadar düşen doğurganlık hızımızdır. Nüfusun yenilenme düzeyinin 2,1 olduğu göz önünde bulundurulduğundan tehdidin vahameti daha net anlaşılacaktır. Bir başka sorun evlenme yaşının yükselmesidir. Ülkemizde ilk evlenme yaşı kadınlarda 26'ya erkeklerde 28'e çıkmıştır. İlk anne olma yaşı ise daha önce görülmemiş biçimde 29'u aşmıştır. İktidar ve muhalefet fark etmeksizin bu tehlikeli gidişatı önce durdurmamız sonra da tersine çevirmemiz gerekiyor. İşte bütün bu gerçekler temelinde 2025 senesini aile yılı ilan ettik. Çocuklarımızın başıboş köpek sürülerince parçalanmasının izahını ne kendimizi ne milletimize ne de vicdanımıza yapamıyoruz. Geçtiğimiz günlerde Yüksekova'da 12 yaşında evladımızın hayatını kaybettiği olay hepimizi derinden sarsmıştır. Yüksekova'daki yürek burkan olay yasal düzenlemelerimizin ne kadar isabetli olduğunu teyit etmiştir.

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