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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü'nü tebrik etti. Erdoğan, 'Cumhurbaşkanı İlham Aliyev gardaşıma ve tüm Azerbaycan halkına bu gurur günü vesilesiyle Türkiye'nin selamını iletiyorum.' ifadelerini kullandı.

18.10.2023 - 17:22 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü'nü tebrik etti. Erdoğan, 'Cumhurbaşkanı İlham Aliyev gardaşıma ve tüm Azerbaycan halkına bu gurur günü vesilesiyle Türkiye'nin selamını iletiyorum.' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj şu şekilde:

Dünyada eşi benzeri olmayan bir kardeşliğe sahip olduğumuz Can Azerbaycan'ın bağımsızlık yıl dönümünü en kalbî duygularımla tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev gardaşıma ve tüm Azerbaycan halkına bu gurur günü vesilesiyle Türkiye'nin selamını iletiyorum.

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