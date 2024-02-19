Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Ankara'da
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i resmi törenle karşıladı.
19.02.2024 - 14:42 | | DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkesindeki seçimlerin ardından ilk resmi ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştiren Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev'in tören alanındaki yerlerini almalarının ardından 2 ülkenin milli marşları çalındı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in tören kıtasını selamlamasından sonra 2 lider heyetlerini birbirlerine takdim etti. Türkiye ve Azerbaycan bayrakları önünde basın mensuplarına poz veren Erdoğan ve Aliyev, daha sonra baş başa görüşme gerçekleştirdi.