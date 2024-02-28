Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 28 Şubat mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Şubat postmodern darbesinin yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
28.02.2024 - 13:53 | | DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından 28 Şubat ile ilgili paylaşım yaptı.
Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Milletimiz 28 Şubat’ta birliğine, beraberliğine, demokrasisine, iradesine kasteden darbecileri ve onlara destek verenleri hiçbir zaman unutmamıştır, unutmayacaktır.
Ülkemizde bir daha hiç kimsenin 28 Şubat’ın karanlık zihniyetini hortlatmasına izin vermeyeceğiz."