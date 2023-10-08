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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a liderlerden tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin dördüncü Olağanüstü Büyük Kongresi'nde Genel Başkanlığa yeniden seçilmesi dolayısıyla Cumhur İttifakı liderlerinin tebrik telefonlarını kabul etti.

08.10.2023 - 16:53 | | DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a liderlerden tebrik telefonu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak AK Parti'nin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde Genel Başkanlığa yeniden seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

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