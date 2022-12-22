Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizi zirveye çıkarmakta kararlıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Bugün açılışını yaptığımız viyadük sayesinde Bitlis-Baykan yolunun önemli bir kısmını çözüyoruz. Ülkemizin Gürbulak, Habur gibi sınır kapılarına giden bu yolun bitmesi Bitis'le birlikte bölgeyi rahatlatacaktır.

Türkiye'nin gündemi gibi Bitlis'in gündemi de yükselen refah etrafında şekillenecektir. Kimileri terör örgütünü hortlatmak istese de bunu başaramayacaktır. Vatandaşlarımız terör yandaşlarına asla prim vermeyecektir.

Eğitimden sağlığa, adalete, sanayiden tarıma ülkemizin geldiği seviye istikbalimize umutla bakmamızı sağlıyor. Yıllarca suni kavgalar ve çekişmelerle bu ülkenin zenginliğini heba edenlere inat hizmet üretmeye devam ediyoruz. Yatırımla istihdamla büyüttüğümüz ülkemizi Türkiye Yüzyılı'yla zirveye taşımakta kararlıyız.

Son 3 ayda Pendik-Sabiha Gökçen havalimanı hattı, Malatya Hekimhan Yolunu, TOGG fabrika yollarını, Gaziray'ı, Yusufeli yolları ve tünelleri, Ağrı Tutanak-Patnos bölünmüş yolunu, Samsun Asarcık Yolunu, Mardin'de Kızıltepe yolunu hizmete açtık. Bugün de Bitlis viyadüğü ve yollarını hizmete açıyoruz.