Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump, Selman ve Şara ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD-Suudi Arabistan-Suriye liderleriyle çevrim içi toplantıya katıldı. Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, çevrim içi toplantıya Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden iştirak etti.

Erdoğan, toplantıda ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü.

'YAPTIRIMLARIN KALDIRILMASI TARİHİ ÖNEMDE'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-ABD-Suudi Arabistan-Suriye çevrim içi toplantısında Trump’ın Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılması kararının tarihi önemde olduğunu belirtti. Erdoğan, ABD'nin Suriye'ye yaptırımları kaldırma kararının yaptırım uygulayan diğer ülkelere de örnek olacağına inandığını ifade etti.

TERÖRLE MÜCADELEDE SURİYE'YE DESTEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şam yönetiminin DEAŞ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadelesinde Türkiye'nin destek vermeye devam edeceğini belirtti.

Hürriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat görüşme ile ilgili olarak, 'Türkiye ABD-Suriye görüşmeleri için bir süredir temaslar yürütüyordu. Suudi Arabistan’daki ticari ve ekonomik gündemli ziyarette Suudi Arabistan son dakikada zirveyi organize etti. Erdoğan’ın da davet edildiği zirveye, Cumhurbaşkanı video konferansla katıldı. Sırada ABD ve Suriye Dışişleri Bakanlarının Türkiye’de yapacakları görüşme var.' açıklamasında bulundu.

Haberin Devamı

CNN Türk muhabiri Arda Erdoğan canlı yayında yaptığı değerlendirmede, "Cumhurbaşkanı Erdoğan o önemli toplantıya çevrimiçi yöntemle katıldı. Donald Trump Suudi Arabistan'da. Orada Suriye'ye dönük yaptırımların kaldırılacağını ifade etti. Trump, Şara ve Selman'ın toplantısına Cumhurbaşkanı Erdoğan da çevrimiçi yöntemle katılarak bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan hemen hemen her konuşmasında Suriye'ye dönük yaptırımların kaldırılmasının altını çiziyordu ve bu yönde Türkiye tarafından da diplomatik adımlar atılıyordu. Tüm bu çağrıların ve yapılan diplomasinin karşılık bulduğunu söyleyebiliriz. Bölge liderlerinin bir araya geldiği bu toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

SURİYE'YE YÖNELİK YAPTIRIMLAR KALDIRILDI

ABD başkanı Trump, dün yaptığı açıklamada da Suriye'ye yönelik Esad döneminde uygulamaya konan yaptırımların kaldırıldığını duyurmuştu.

Trump yaptırımlara ilişkin yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştüklerini de hatırlatıp "Türkiye'nin lideri Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde benzer talebi oldu. Orta Doğu'daki diğer saygın arkadaşlarım da bunu söyledi Suriye'deki yaptırımları kaldıracağız" ifadelerini kullanmıştı.