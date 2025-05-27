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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temel Karamollaoğlu'ndan 70 bin lira manevi tazminat kazandı

27.05.2025 - 15:12Güncellenme Tarihi:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temel Karamollaoğlu'ndan 70 bin lira manevi tazminat kazandı

Ankara 27. Asliye Hukuk Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle eski Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun 70 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Temel Karamollaoğlu'nun 22 Şubat 2024 tarihinde bir televizyon kanalında, Sayın Cumhurbaşkanımızı, 'Rahmetli Necmettin Erbakan'ı hapse attırmak için çabaladığı ve evini polisle kuşatarak itibarsızlaştırmaya çalıştığı' iddiası nedeniyle açtığımız manevi tazminat davasında, Ankara 27. Asliye Mahkemesi, Cumhurbaşkanımız lehine 70 bin lira manevi tazminata hükmetti." ifadelerini kullandı.

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