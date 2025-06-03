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GündemCumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanlığına yeniden seçilen Kurtulmuş'u tebrik etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanlığına yeniden seçilen Kurtulmuş'u tebrik etti

03.06.2025 - 23:06Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanlığına yeniden seçilen Kurtulmuş'u tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına yeniden seçilen Numan Kurtulmuş'u tebrik etti.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Gazi Meclisimizde yapılan oylamayla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına yeniden seçilen İstanbul Milletvekilimiz Sayın Numan Kurtulmuş'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul ettim. Sayın Kurtulmuş'u yeniden seçilmesi dolayısıyla tebrik ediyor, önümüzdeki dönemde Gazi Meclisimiz çatısı altındaki çalışmalarında kendisine başarılar diliyorum."

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