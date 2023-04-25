Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verip duyurdu! 45 bin yeni öğretmen ataması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Eğitim camiamızın kıymetli mensupları, değerli engellilerimiz sizleri muhabbetle selamlıyorum. Bugün 3500 engelli öğretmen adayımızın ataması için bir aradayız. Atamamızın hayırlı olmasını diliyorum. Eğitim kadromuz sizlerle daha da güçlendi.

Öğretmenlerimizin yüzde 75'inin bizim dönemimizde atanması eğitime verdiğimiz önemi göstermektedir. Öğretmenlerimizin birikmiş tüm sorunlarını çözmek de bize nasip oldu. Şehit öğretmenlerimizi rahmetle anmak istiyorum.

MAYIS AYINDA 45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI

Mayıs ayında gerçekleştirmeyi planlandığımız 45 bin öretmen ataması ile sizlerin yanında olmayı sürdüreceğiz. Öğretmenlik meslek kanunu eğitimdeki reformlarımızdan biridir. Kariyer sistemi getiren bu kanunla mali ve sosyal haklarda iyileşme yaptık. Birileri ortalığı karıştırmak için harekete geçti. Öğretmenlerimiz kazanımlarına sıkı sıkıya sahip çıktı. Baş öğretmen ve uzman öğretmen unvanlarını alan öğretmenlerimiz mali haklarından da yararlanmaya başladı. 517 bine yakın öğretmenimizi bir kez daha tebrik ediyorum. Baş öğretmen maaşı 25 bin uzman öğretmen maaşı da 22 bin 500 lirayı buldu. Her iyileştirmeden öğretmenlerimiz de yararlanmaya devam edecektir.

Türkiye uzunca süre engelli bireylerinin haklarını kullanabilmesi konusunda ciddi eksiklikler yaşadı. Ülkemizin her ferdi biriciktir. Engellilerini ihmal eden ülke potansiyelinin bir kısmından vazgeçmiş demektir. Biz zihniyet devrimi gerçekleştirdik. Engellilerimizin hayatının her alanında gurur duyuyorsak bu dönüşüm sayesindedir.

Malzemesi insan olan öğretmenlik, zaten yükü ağır olan bir sorumluluktur. Sizler bu sıkıntıların hepsinin üstesinden gelme iradesi ile bugün buradasınız. Bu ülkenin ister engelli, ister engelsiz vatandaşı bilecek ki önünde bütün kapılar sonuna kadar açıktır. Çocuklarımıza vereceğimiz en büyük hediye onları bu özgüvene sahip kılmaktır.

Kendi insanımıza güvenimiz öyle hamasetten ibaret, böbürlenme değildir. Siyasi, ekonomik, sosyal alanda fert fert başarılı olan insanımızın güçlü kurumların desteği ile başarılarını artıracağından şüphe duymuyoruz.

Gerektiğinde yedi düvele meydan okurken de milletimizin bu özelliğine güvendik, güveniyoruz.