Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçim tarihini güncelleyebiliriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Sizlerle birlikte tüm milletimizin büyük umutlar ve heyecanlarla girdiği 2023 yılı inşallah hayırlara vesile olacaktır. Kuruluşumuzun 21,5 yılını ve iktidarımızın 20 yılını geride bıraktığımız şu günlerde yeni bir imtihanın da eşiğindeyiz.

SEÇİM TARİHİNİ BELKİ GÜNCELLEYECEĞİZ

Mevsim şartlarını dikkate alarak belki birazcık öne çekerek tarihini güncelleyeceğimiz 2023 seçimlerinin önemini en iyi sizler biliyorsunuz. Milletin kurduğu, iktidara getirdiği ve her mücadelesinde yanında yer aldığı bir siyasi teşekkül olarak tarif ettiğimiz AK Parti'nin bu imtihanı da başarıyla geçmesini sağlamak öncelikle bizlerin, buradaki heyetin sorumluluğundadır.

11 MİLYON 241 BİN ÜYEMİZ VAR

Şu gerçeğin altını bir kez daha çizmek istiyorum. AK Parti resmen kurulduğu 14 Ağustos 2001 tarihinden bugüne kadar sadece girdiği her seçimi kazanmakla kalmamış milletimizin gönlündeki yerini de sürekli güçlendirmiştir. Bu gücün en müşahhas tezahürlerinden birini üye sayımızda görmek mümkündür. Kuruluşumuzun ardından girdiğimiz ilk seçim yılı olan 2002'de üye sayımız 400 binler seviyesindeydi. Bir sonraki seçim yılı olan 2007'de üye sayımız 1 milyon 350 bine yükseldi. Ardından 2011'de üye sayımız 4,4 milyonu buldu. 2015 yılında üye sayımız 9 milyonun üzerine, 2018 yılında 10 milyon sınırına çıktı. Yargıtay Başsavcılığı tarafından açıklanan kayıtlara göre 2023 yılına 11 milyon 241 bin üyeyle girdik.

AK PARTİ'Yİ ZİRVEDE TUTAN SIR İŞTE BUDUR

Aradan geçen 21 yıla rağmen ilk günkü kararlılıkla çalışarak bu başarıyı elde ettik. Bu eser ve hizmet yolcuğunda yaptıklarımızla milletimize verdiğimiz sözü tutmuş olmanın gönül huzuru içindeyiz. Ülkeyi yönetme emanetini teslim aldığımızda yorgun ve kırgın ama aynı zamanda 'Türkiye biziz' diyen bir millet bulmuştuk. AK Parti'yi kuruluşundan bu yana hep zirvede tutan sır işte budur. AK Parti saflarına katılarak Türkiye Yüzyılı ahdimize katılan herkese şükranlarımı sunuyorum.

Bu sabah Putin ile bir görüşmem oldu. Ukrayna - Rusya savaşını ele aldık. Bölgede neler yapabileceğimizi konuştuk. Suriye'deki gelişmeler, Rusya-Suriye-Türkiye olarak Moskova'da bakanlarımızın bir araya gelişleriyle bir süreç başlattık. Ardından dışişleri bakanlarımızı bir araya getireceğiz. Daha sonra da gelişmelere bakarak liderler olarak bir araya geleceğiz.

Bugün yine biraz sonra izninizi alacağım. Zelenskiy ile bir görüşmem olacak, bu görüşmede de yine aynı şekilde sayın Putin'le yaptığımız görüşmeler ve Rusya-Ukrayna ilişkilerini daha yumuşak bir düzeye oturtabiliriz bunları görüşeceğiz. Tahıl koridorunu görüşeceğiz, amonyak olayını görüşeceğiz, gübre olayını görüşeceğiz ve fakir Afrika ülkelerine Rusya tahıl verme noktasında hazır olduğunu bugün yine söyledi. Biz de bu tahılı alıp bunları fabrikalarımızda öğüterek una çevirmek suretiyle bu az gelişmiş Afrika ülkelerine bunları göndermenin gayreti içerisinde olacağız.

Tabii küresel üretim ve tedarik zincirlerindeki aksamanın ortaya çıkardığı boşluğu yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla inşallah büyümeyi sağlayan bir Türkiye'yi dünyaya takdim edeceğiz. Küresel ekonomik işleyişi bozmanın ötesinde, barışı da tehdit eden Rusya-Ukrayna savaşında izlediğimiz dengeli ve hakkaniyetli siyasetle bölgedeki ateşin genişlemesini engelledik.

Kuruluşunu ve işleyişini temin ettiğimiz tahıl koridoru sayesinde tüm dünyayı büyük bir açlık tehdidinin pençesinden kurtardık. Esir değişimine de vesile olan aracılık faaliyetlerimizle hem insani bir görevi yerine getirdik hem de barış umutlarının canlı kalmasını sağladık. Tabii bu arada faiz ve kur sistemindeki dengesizliğin faturasını yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı olarak ödediğimiz bir dönemi de yaşadık. Bir yandan ülkemizin büyüme, kalkınma, gelişme seyrini kesintisiz sürdürecek politikaları, diğer yandan da insanımızı hayat pahalılığına ezdirmeyecek tedbirleri uyguladığımız bir yılı geride bıraktık.

Biz tüm bu çalışmaları yürütürken elbette sancıların, sıkıntıların, belirsizliklerin, üzerimize bir kara bulut gibi çöktüğü günler de oldu. Ama mücadeleyi hiç bırakmadık, duruşumuzdan hiç taviz vermedik. Maruz kaldığımız tüm telkinlere ve hatta baskılara rağmen kendi özgün politikalarımızı hayata geçirmekte kararlı davrandık. Tercihimizi yatırım, istihdam, ihracat ve cari fazla yoluyla ülkemizi büyütme yönünde yapmış olmaktan çok çok memnunuz.

İstihdamdan ihracata her başlıkta aldığımız başarılı sonuçlar, yaptığımız fedakarlıkların ve verdiğimiz emeklerin boşa gitmediğine işaret ediyor. Pazartesi günkü Kabine toplantımızın ardından yapacağımız değerlendirmede, bu sürecin ekonomik boyutunu ayrıntılarıyla milletimize tekrar ayrıntılarıyla anlatacağız. Bu arada sizlere hatırlatmak istediğimi husus AK Parti'nin cesaret edemez denilen her şeye cesaretle girişen, yapamaz denilen her şeyi yapan, başaramaz denilen her şeyi başaran, velhasıl milletimize verdiği her sözü tutan bir parti olduğu gerçeğini bıkmadan, usanmadan anlatmayı sürdürmeniz gereğidir.

Adres Gemlik. Bay Kemal, lütfeder de Gemlik'e gidersen sana rehberlik edecek kişiler de görevlendirebiliriz ama Sanayi ve Teknoloji Bakanımı da göndermem lazım. Fakat ondan da çok korktu mu ne yaptı, o gelirse gelmem demiş.

Öbürü oraya 60 bin kişi gelirse diyor bir kere doldursunlar elini öperim. Biz öyle herkese el öptürmeyiz. Ama Büyük Çamlıca Camii'miz nice defalar 60 binleri ağırladı. Hamdolsun. Bizim bu zattan bu ifadeyi duymamız bizi çok üzmüştür. Yani bunu o masanın etrafında birileri söyleyebilir ama onun söylemesine akıl kar erdiremedik.

Öbürü de çıkmış Erdoğan Ayasofya'yı açamaz. E açtık. Ne yapacaksın şimdi? Bu lafı nasıl etti ben onu anlamadım. Meral Hanım, şu anda cami, müze değil. Şöyle bir teşrif edersen isabetli olur. Ayasofya'yı bu haliyle de görmüş olursun. Bizim görevimiz yalan değil, bizim görevimiz icraattır, dürüstlüktür ve yapılamayanları Allah'ın izniyle yapmaktır.

Bay Kemal ne diyor? Bir tane eserleri yok diyor. Ya sen İzmir Milletvekili değil misin? İzmir'in yollarını kim yaptı? Hiç olmazsa Türkiye'yi dolaşmıyorsun İzmir'e de mi gitmiyorsun ya. 7 saat 7,5 saatte gidilebilen İzmir'e şu anda 3 saat 15 dakikada arabayla gidilebiliyor. Bundan da mı haberin yok. Sabuncubeli Tüneli'ni açtık, o tünelden de mi geçmedin. Bunlarda yalan yenilir yutulur gibi değil. Ne derse desinler şimdi ben İzmir milletvekillerime sesleniyorum. Arkadaş, daha çok çalışacaksınız. Daha çok çalışacaksınız ve bunu tüm İzmirli kardeşlerimize anlatacaksınız. Bunların yalanlarına İzmirli vatandaşlarım artık daha fazla esir olmamaları gerekir. Manisalı kardeşlerim daha fazla esir olmamaları gerekir. Bunları bölgenin milletvekilleri olarak anlatmak durumundayız.

Şunu biz boşu boşuna demiyoruz. Bunlarla bu yolculukta biz öyle bir yarışa gireriz ki bizi yakalayamazlar. Bizler yapıyoruz, yaparız, onlar ya seyreder ya konuşur ya iftira atar.