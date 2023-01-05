Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6'lı masaya Vizontele göndermesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Uygulama özellikle sahadaki çalışmalarımızı rahatlatacaktır. AK Parti'm Mobil Uygulama ve Dijital Platformu'nun kritik seçim arifesinde ciddi katkı sağlayacağına inanıyorum. Siyasette dijitalleşmenin öncüsü de AK Parti'dir. Buradan teşkilatımızın tüm mensuplarını AK Partim Mobil Uygulama ve Dijital Platformu'nu kullanmaya davet ediyorum.

"BİZ 85 MİLYONUN HER BİR FERDİNE ULAŞIYORUZ"

Bugün de teşkilat olarak sahada en çok görünür olan, en fazla koşturan siyasi faaliyet biziz. Partimize ve davamıza gönül vermiş tüm kardeşlerimizle gece gündüz demeden çalışıyoruz. Onlar vizyon ve proje olarak vatandaşın karşısına sadece boş lafla çıkarken biz yeni müjdelerle yolculuğumuzu kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz. Pazartesi günü cumhuriyet tarihimizin en yüksek ihracat rakamını açıkladık. Salı günü 500 bin kardeşimizin sevincine ortak olduk. Dünkü grup toplantımızda yeni zam oranlarını tüm memurumuzla, emeklimizle paylaştık. Aynı gün yeni evim kampanyasının detayları açıklandı. Yarın çiftçilerimizle ve gıda sanayicilerimizle bir araya geleceğiz. Cumartesi günü Antalyalı kardeşlerimizin misafiri olacağız. Kumluca'yı ve Manavgat'ı ziyaret edeceğiz. Orada da hanım kardeşlerimizle ayrıca toplantı gerçekleştireceğiz. Ertesi gün üniversiteli AK gençlikle buluşacağız. Biz 85 milyonun her bir ferdine ulaşıyoruz.

"İNSANIMIZ ACİZ BU EKİPTEN HİÇBİR FAYDA GELMEYECEĞİNİ ÇOK İYİ BİLİYOR"

Her geçen gün AK Parti ve Cumhur İttifakı ile 6'lı masa denen derme çatma yapı arasındaki vizyon farkı ortaya çıkıyor. İnsanımız aciz bu ekipten hiçbir fayda gelmeyeceğini çok iyi biliyor. Bunların umutsuz vaka olduğunu anlamıştır. Vizyon toplantılarına gelmeye tenezzül dahi etmeyen, yabancı ekonomi komiseriyle görüntülü konuşmayı ileri teknoloji sananlar aslında teknoloji özürlü olduklarını ortaya koymuşlardır. 25-30 yıl öncesinin teknolojisini millete yutturmaya çalışmak kibrin ve cehaletin alasıdır. Böyle çarpık bakan bir zihniyetin milli teknoloji hamlemizi yani Togg'u, Kızılelma'yı, ANKA'yı idrak etmesi elbette mümkün değildir.

Bunların teknoloji bilgisi meşhur bir filmimizdeki 'Zeki Müren de bizi görecek mi' diye anlatılan o seviyeyi henüz geçememiştir. Siyaset gibi teknolojiyi de çeyrek asır geriden takip eden bu ekibe; kendilerine kapsamlı bir format atmalarını tavsiye ediyorum. Yakında uzay programımızla bunların zihin dünyalarını altüst etmeyi sürdüreceğiz. Başlarını kendi aralarındaki çekişmeden kaldırıp bakabilirlerse bu başarılarımız onlara da ilham kaynağı olabilir. Biz kimsenin ne dediğine bakmadan hizmetimizi milletimize anlatmaya, sunmaya devam edeceğiz.

"BİZİM İCRAATLERİMİZİN YETİŞTİĞİ YERE VİZONTELE MUHAFELETİN HAYALLERİ BİLE YETİŞEMEZ"

Her zaman söylediğimiz gibi AK Parti olarak bizim icraatlerimizin yetiştiği yere vizontele muhalefetin hayalleri bile yetişemez. Tarihi nitelikte adımlar attık. Araştırma geliştirme merkezlerimizin sayısını 1249'a yükselttik. Teknopark'ı olan il sayımızı 5'ten 54'e çıkardık. Teknoparklarımızda 8 bin 528 firma şu anda faaliyet gösteriyor. Personel sayısı 88 bin 512. Değeri 1 milyar liranın üzerinde olan teknoloji şirketi sayımız 6'yı buldu. Kendi savaş gemisini tasarlayan 10 ülke arasında yer alıyoruz. İHA, SİHA ve TİHA üretiminde ise artık dünyanın ilk 3 ülkesi içindeyiz. Ülkemizin dört bir yanında bilim merkezleri açıyoruz. Kodlama okulları, açık kaynak programlarıyla toplumun her kesimini destekliyoruz.

Elbette ülkemizde tüm bu kritik hamleleri yaparken parti olarak kendimizi de ihmal etmiyoruz. AK Partim Mobil Uygulaması ve Dijital Platformu partimizin lider rolünü ortaya koyan çok iyi bir örnektir. Bu uygulama ile dijital bir köprü de kurulmuş olacaktır. Seçim çalışmalarında bizlere ciddi avantajlar sağlayacağına inandığım bu uygulamanın tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Bu düşüncelerle AK Partim uygulamasının geliştirilmesinde emeği geçenleri tekrar şahsım, tüm genel merkezim adına tebrik ediyorum. Sizleri bir kez daha saygıyla, muhabbetle selamlıyorum.