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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sandıklara, oylara sahip çıkma vakti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son oy sayılana ve sonuçlar kesinleşinceye kadar tüm kardeşlerimden görevli oldukları sandıkların başından ayrılmamasını, milletin iradesine sonuna kadar sahip çıkmasını önemle rica ediyorum" dedi.

31.03.2024 - 17:11 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sandıklara, oylara sahip çıkma vakti

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı paylaşımda, "Kıymetli yol ve dava arkadaşlarım… Saat 17.00 itibarıyla tüm yurtta oy verme işlemi sona erdi. Şimdi sandıklara, oylara sahip çıkma vakti. Son oy sayılana ve sonuçlar kesinleşinceye kadar tüm kardeşlerimden görevli oldukları sandıkların başından ayrılmamasını, milletin iradesine sonuna kadar sahip çıkmasını önemle rica ediyorum…" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sandıklara, oylara sahip çıkma vakti

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