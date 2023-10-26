Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Fransuva ile Filistin'i görüştü

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik hiçbir kutsal metinde yeri olmayan saldırılarının katliam boyutuna ulaştığını, uluslararası toplumun yaşananları görmezden gelmesinin insanlık adına utanç verici olduğunu, tüm devletlerin bu insanlık dramına karşı ses yükseltmesi gerektiğini ifade etti.

"Barış bağımsız Filistin ile mümkün"

Üç semavi dinin kutsal mekanlarını barındıran bölgede, kalıcı barışın ancak 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin Devleti'nin kurulması ile mümkün olacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Gazze'ye insani ve tıbbi yardımların ulaştırılması için büyük çaba gösterdiğini, yardımların masum sivillere kesintisiz ulaştırılması konusunda herkesin bu çabalara aktif destek vermesi gerektiğini de belirtti.