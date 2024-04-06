GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Haberler Gündem Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Pakistan ilişkileri ele alındı.

06.04.2024 - 21:20 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, iki ülke ilişkilerini her alanda güçlendirme kararlılığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, örnek ikili ilişkilerin önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı ile daha da perçinleneceğini ortaya koydu.

Pakistan’daki terör saldırılarında yaşamını yitirenlere rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zerdari’nin Kadir Gecesi ve yaklaşan Ramazan Bayramını da tebrik etti.

GÜNCEL HABERLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan Cumhurbaşkanı ile görüştü
Selçuk Bayraktar açıkladı! Bayraktar TB3 bir testi daha başarıyla tamamladı

Selçuk Bayraktar açıkladı! Bayraktar TB3 bir testi daha başarıyla tamamladı
Altın fiyatları rekora hazırlanıyor! Tarih belli oldu, İslam Memiş rekoru açıkladı

Altın fiyatları rekora hazırlanıyor! Tarih belli oldu, İslam Memiş rekoru açıkladı