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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oylarımızla Türkiye Yüzyılı'nı başlatalım

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Yarın, Büyük Türkiye Zaferi için hep beraber sandığa gidelim. 14 Mayıs'ta Meclis'te tecelli eden iradeyi bu kez çok daha güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanlığına yansıtalım." ifadelerini kullandı.

27.05.2023 - 09:27 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oylarımızla Türkiye Yüzyılı'nı başlatalım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde;

Milletimin her bir ferdine sesleniyorum: Sensiz Olmaz!

Yarın, Büyük Türkiye Zaferi için hep beraber sandığa gidelim. 14 Mayıs'ta Meclis'te tecelli eden iradeyi bu kez çok daha güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanlığına yansıtalım.

Oylarımızla Türkiye Yüzyılı'nı başlatalım.

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