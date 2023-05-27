Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oylarımızla Türkiye Yüzyılı'nı başlatalım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde;

Milletimin her bir ferdine sesleniyorum: Sensiz Olmaz!

Yarın, Büyük Türkiye Zaferi için hep beraber sandığa gidelim. 14 Mayıs'ta Meclis'te tecelli eden iradeyi bu kez çok daha güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanlığına yansıtalım.

Oylarımızla Türkiye Yüzyılı'nı başlatalım.