Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necmettin Erbakan'ı andı
27.02.2025 - 12:32Güncellenme Tarihi:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ı vefatının 14. yılında andı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli Görüş Hareketi'nin kurucusu, 54'üncü Hükümetin Başbakanı, hizmet ve dava adamı Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızı vefatının 14'üncü seneidevriyesinde rahmetle yad ediyorum. Rabb'im muhterem hocamızı cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin." ifadelerini kulland