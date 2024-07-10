Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katıldı

Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerinden oluşan Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO), kuruluşunun 75'inci yılını doğduğu yer olan ABD'nin başkenti Washington'daki zirveyle kutluyor. Üç gün sürecek zirvenin ilk toplantısı, 9 Temmuz’da NATO’nun kuruluşunu belgeleyen Kuzey Atlantik Anlaşması’nın imzalandığı Mellon Oditoryumu’nda gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’nin başkenti Washington’da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi marjında aile fotoğrafı çekimine katıldı.

Erdoğan’ı fotoğraf çekiminin yapıldığı alanda NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve ABD Başkanı Joe Biden karşıladı.

Erdoğan daha sonra 'NATO Atlantik Konseyi Devlet/Hükümet Başkanları 1. Oturumu'na katıldı.