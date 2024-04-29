GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Haberler Gündem Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. 50 dakika süren görüşme, Bahçeli'nin konutunda gerçekleşti.

29.04.2024 - 10:34 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Çankaya ilçesindeki evinde ziyaret etti. Bahçeli, Erdoğan'ı evin girişinde karşıladı. Erdoğan ve Bahçeli, gazetecileri selamladıktan sonra içeri girdi. Saat 15.50'de başlayan görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü. Bahçeli, ziyareti sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıya kadar uğurladı. Erdoğan, gazetecileri selamladıktan sonra Bahçeli'nin konutundan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüştü

 

GÜNCEL HABERLER

İYİ Partili Erhan Usta, grup başkan vekilliğinden istifa etti!

İYİ Partili Erhan Usta, grup başkan vekilliğinden istifa etti!
Çarşamba Çayı tabanında çok sayıda obruk ve yarık oluştu!

Çarşamba Çayı tabanında çok sayıda obruk ve yarık oluştu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özel'in görüşme tarihi belli oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özel'in görüşme tarihi belli oldu!