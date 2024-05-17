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Gündem Kar ve sağanak geri geliyor! Meteoroloji yeni hava durumu haritasını yayımladı! İstanbul, Ankara ve İzmir'i vuracak
Haberler Gündem Haberleri Kar ve sağanak geri geliyor! Meteoroloji yeni hava durumu haritasını yayımladı! İstanbul, Ankara ve İzmir'i vuracak

Kar ve sağanak geri geliyor! Meteoroloji yeni hava durumu haritasını yayımladı! İstanbul, Ankara ve İzmir'i vuracak

Kar ve sağanak yağış birçok ili etkisi altına alacak. Vatandaşlar yaz ayının gelmesini ve havaların ısınmasını beklerken kış ayı gibi soğuklar geri dönüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni bir uyarıda bulundu. Kar, dolu ve kuvvetli yağışlar o illeri etkisi altına alacak. İşte meteoroloji tarafından yapılan son dakika açıklaması ve il il hava durumu...

• 17 Mayıs 2024 - 08:34 • Son Güncelleme:
• 17 Mayıs 2024 - 08:34 • Son Güncelleme:
1 Kar ve sağanak geri geliyor Meteoroloji yeni hava durumu haritasını yayımladı İstanbul, Ankara ve İzmiri vuracak

Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı geldi. Yurdun birçok bölümünde sağanak yağış hakim olacak. Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği de belirtildi. Marmara Ege ve Batı Akdeniz'de toz taşınımı görüleceği ve vatandaşların dikkatli olmaları hususunda uyarıldı.

2 METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Eskişehir ve Siirt çevreleri ile akşam saatlerinden sonra Marmara'nın batısı ve güneyinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

3 Kar ve sağanak geri geliyor Meteoroloji yeni hava durumu haritasını yayımladı İstanbul, Ankara ve İzmiri vuracak

Yağışların, Doğu Karadeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ve Sivas çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz'de toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

4 Kar ve sağanak geri geliyor Meteoroloji yeni hava durumu haritasını yayımladı İstanbul, Ankara ve İzmiri vuracak

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

5 Kar ve sağanak geri geliyor Meteoroloji yeni hava durumu haritasını yayımladı İstanbul, Ankara ve İzmiri vuracak

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güney kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda öğle saatlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.

6 Kar ve sağanak geri geliyor Meteoroloji yeni hava durumu haritasını yayımladı İstanbul, Ankara ve İzmiri vuracak

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Yağışların, Doğu Karadeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ve Sivas çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

7 Kar ve sağanak geri geliyor Meteoroloji yeni hava durumu haritasını yayımladı İstanbul, Ankara ve İzmiri vuracak

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz'de toz taşınımı beklendiğinden; görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

8 Kar ve sağanak geri geliyor Meteoroloji yeni hava durumu haritasını yayımladı İstanbul, Ankara ve İzmiri vuracak

KAR ERİMESİ UYARISI : Van ve Hakkari illerimizin yüksek kesimlerinde bulunan kar örtüsünün üzerine gerçekleşen yağışlar ile Perşembe günü beklenen yeni yağışlar sebebi ile önümüzdeki bölgede kar erimesine bağlı meydana gelebilecek olumsuzluklar ve heyelan tehlikesine karşı vatandaşlarımızın ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

9 BÖLGELERİMİZDE HAVA

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra batısının, gece saatlerinden sonra doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yarın (Cuma) güney kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

EDİRNE 10°C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL 12°C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde sağanak yağışlı

10 Kar ve sağanak geri geliyor Meteoroloji yeni hava durumu haritasını yayımladı İstanbul, Ankara ve İzmiri vuracak

KIRKLARELİ 9°C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ 12°C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

11 Kar ve sağanak geri geliyor Meteoroloji yeni hava durumu haritasını yayımladı İstanbul, Ankara ve İzmiri vuracak

EGE Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kıyı Ege ile Denizli çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

A.KARAHİSAR 10°C, 26°C Parçalı bulutlu

DENİZLİ 16°C, 32°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

12 Kar ve sağanak geri geliyor Meteoroloji yeni hava durumu haritasını yayımladı İstanbul, Ankara ve İzmiri vuracak

İZMİR 16°C, 29°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

MUĞLA 14°C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

13 Kar ve sağanak geri geliyor Meteoroloji yeni hava durumu haritasını yayımladı İstanbul, Ankara ve İzmiri vuracak

AKDENİZ Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında toz taşınımı bekleniyor.

ADANA 16°C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

14 Kar ve sağanak geri geliyor Meteoroloji yeni hava durumu haritasını yayımladı İstanbul, Ankara ve İzmiri vuracak

ANTALYA 17°C, 24°C Parçalı ve az bulutlu

BURDUR 11°C, 29°C Parçalı ve az bulutlu

HATAY 14°C, 26°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

15 Kar ve sağanak geri geliyor Meteoroloji yeni hava durumu haritasını yayımladı İstanbul, Ankara ve İzmiri vuracak

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Yozgat, Sivas, Kayseri ve Niğde çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı bekleniyor.

ANKARA 9°C, 22°C Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 9°C, 25°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

16 Kar ve sağanak geri geliyor Meteoroloji yeni hava durumu haritasını yayımladı İstanbul, Ankara ve İzmiri vuracak

KONYA 10°C, 27°C Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT 5°C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

17 Kar ve sağanak geri geliyor Meteoroloji yeni hava durumu haritasını yayımladı İstanbul, Ankara ve İzmiri vuracak

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 7°C, 20°C Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 9°C, 23°C Parçalı ve az bulutlu

18 Kar ve sağanak geri geliyor Meteoroloji yeni hava durumu haritasını yayımladı İstanbul, Ankara ve İzmiri vuracak

SİNOP 13°C, 17°C Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 9°C, 17°C Parçalı ve az bulutlu

19 Kar ve sağanak geri geliyor Meteoroloji yeni hava durumu haritasını yayımladı İstanbul, Ankara ve İzmiri vuracak

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz bölge genelinin, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimlerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 7°C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 10°C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu

20 Kar ve sağanak geri geliyor Meteoroloji yeni hava durumu haritasını yayımladı İstanbul, Ankara ve İzmiri vuracak

TOKAT 7°C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 12°C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

21 Kar ve sağanak geri geliyor Meteoroloji yeni hava durumu haritasını yayımladı İstanbul, Ankara ve İzmiri vuracak

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, (Şırnak hariç) bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ağrı'nın güney, Van'ın kuzey çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kesimlerinde gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülmesi bekleniyor.

ERZURUM 2°C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

22 Kar ve sağanak geri geliyor Meteoroloji yeni hava durumu haritasını yayımladı İstanbul, Ankara ve İzmiri vuracak

KARS 1°C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 8°C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 6°C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

23 Kar ve sağanak geri geliyor Meteoroloji yeni hava durumu haritasını yayımladı İstanbul, Ankara ve İzmiri vuracak

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 10°C, 26°C Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 13°C, 27°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

24 Kar ve sağanak geri geliyor Meteoroloji yeni hava durumu haritasını yayımladı İstanbul, Ankara ve İzmiri vuracak

SİİRT 12°C, 23°C Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 16°C, 29°C Parçalı ve az bulutlu