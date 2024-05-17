Kar ve sağanak geri geliyor! Meteoroloji yeni hava durumu haritasını yayımladı! İstanbul, Ankara ve İzmir'i vuracak

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Eskişehir ve Siirt çevreleri ile akşam saatlerinden sonra Marmara'nın batısı ve güneyinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.