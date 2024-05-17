Kar ve sağanak geri geliyor! Meteoroloji yeni hava durumu haritasını yayımladı! İstanbul, Ankara ve İzmir'i vuracak
Kar ve sağanak yağış birçok ili etkisi altına alacak. Vatandaşlar yaz ayının gelmesini ve havaların ısınmasını beklerken kış ayı gibi soğuklar geri dönüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni bir uyarıda bulundu. Kar, dolu ve kuvvetli yağışlar o illeri etkisi altına alacak. İşte meteoroloji tarafından yapılan son dakika açıklaması ve il il hava durumu...
• 17 Mayıs 2024 - 08:34 • Son Güncelleme:
• 17 Mayıs 2024 - 08:34 • Son Güncelleme: