Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehmetçiklerin bayramını kutladı: Terörle mücadele devam edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AK Parti Bursa İl Başkanlığı bayramlaşma programındaki konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Filistin halkı bayramı da hüzünle geçiriyor. 6 ayda bombalanan, şehit olan 34 bin kardeşimizin acısı yüreğimizi dağlıyor. Gazzeli kardeşlerimizin Allah yardımcısı olsun. Bugüne kadar olduğu gibi Filistin davasına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Dik duruşu yok sayanları Allah'a havale ediyorum. Türkiye Gazze'deki zulmün durması için elinden geleni yaptı, yapıyor. Bugüne kadar bölgeye gönderdiğimiz 45 tonluk yardımla en fazla yardım yapan 2. ülke olduk. İsrail'e yönelik ilave tedbirler aldık. Gazze'ye kesintisiz yardım ulaşıncaya dek bu tedbirlere devam edeceğiz. Tarih ve vicdan önünde kardeşlik vazifemizi yerine getireceğiz. Mazlumlara kol kanat germekten geri durmayacağız. Seçim sürecini alnımızın akı ile geride bıraktık. 31 Mart seçim sonuçlarının ülkemize ve şehirlerimize hayırlı olmasını diliyorum.

MHP'li kardeşlerimize de teşekkür ediyorum. Seçim sonucu elbette ayrı bir değerlendirme konusu. Milletin sandıkta verdiği mesajları okuyup analiz ediyoruz. MYK'da bunun ilk adımını attık. Halkayı genişleterek istişarelere devam edeceğiz. Seçimlerin muhasebesini yapıyoruz. Sandıkta verilen mesajı detaylıca inceliyoruz.

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Kendimizi yenileme konusunda her zaman farkımızı ortaya koyduk. AK Parti bundan güçlenerek çıkacaktır. Sizlerden de tefrikaya düşmemenizi, fitne odaklarına karşı uyanık olmanızı bekliyorum. Rabbim birlikteliğimizi daim eylesin.

MEHMETÇİK'E BAYRAM MESAJI

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Mehmetçiklerle buluşmasında telefonla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı arayarak Mehmetçiklerimizle görüştürdü. Telefonda Mehmetçiklerimizin bayramını tebrik eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan şunları söyledi:

“Tüm Komuta Kademesi’ndeki kardeşlerime, Mehmetçiklerimize özellikle en kalbî duygularla selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum ve Ramazan Bayramı’nın tüm milletimize hayırlara vesile olmasını Allah’tan diliyorum. Ve bizler gerek Mehmetçiklerimiz, gerek Komuta Kademesi hepsiyle teröristleri inşallah bundan sonra da bugüne kadar olduğu gibi yok edeceklerine inanıyoruz. Gerek sınırda gerek sınır ötesinde bu mücadelemiz aynı şekilde devam edecektir. Tekrar bayramınızı tebrik ediyor ve en kısa zamanda buluşmak üzere sizleri Allah’a emanet ediyorum.”

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