Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Malezya'da fahri doktora verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Malezya'ya geldi.

ERDOĞAN'A BERAT VERİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a konuşmasından önce Putrajaya Uluslararası Kongre Merkezi'nde Perak Sultanı Nazrin Şah tarafından uluslararası ilişkiler alanında fahri doktora beratı takdim edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

5 yıl aradan sonra dost ve kardeş Malezya'da bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Güzel ülkenize her gelişimizde kendimizi evimizde kardeşler arasında hissediyoruz. Rabbim dayanışmamızı daim eylesin. Türkiye ve Malezya uzaklığa rağmen kardeş, dost ve ortaktır. Bu ortaklığı 2014 yılında stratejik, 2022'de kapsamlı stratejik düzeye çıkardık. Ülkemize hakim olan yasakçı zihniyet nedeni ile ülkemizden gençler buraya gelip akademik kariyer yaptı. O günler geride kaldı. Çok sayıda ülkeden gence ülkemizde eğitim imkanı sunuyoruz bugün.

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"SAYIN SULTANIN LİDERLİĞİ ÖNEM TAŞIYOR"

Ülkelerimizde Türkiye ve Malezya mezunlarını daha fazla görüyoruz. Malezya'nın yüksek öğretimde çekim haline gelmesi sayın sultanın idaresinde faaliyete devam eden Maleya Üniversitesi'dir. Maleya Üniversitesi 40 bin öğrencisi ile akademik çalışmalarda seçkin rol oynuyor. Katkıları ile sayın sultanın liderliği önem taşıyor.

"MALEZYA'NIN GELECEKTE ÇOK DAHA BAŞARILI YERLERE GELECEĞİNE İNANIYORUM"

Bölgesinin yükselen yıldızı olan Malezya'nın gelecekte çok daha başarılı yerlere geleceğine inanıyorum. Bugün şahsıma tevdi edilen doktora dolayısıyla başta sayın sultan olmak üzere üniversite yönetimine teşekkür ediyorum. Maleya Üniversitesi'nin bu unvanı tevdi etmesi ülkemize olan tezahürü olarak görüyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyor, sizleri saygı ile selamlıyorum.