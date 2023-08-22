Cumhurbaşkanı Erdoğan: Makro ekonomiyi güçlendirecek adımlar atılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’da Türkiye Müteahhitler Birliği Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni’nde açıklamalarda bulundu.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları: Bugün ülkemizden 42 firmamızın girdiği bu listedeki müteahhitlerimize ödüllerini vereceğiz. Listeye şöyle bir baktığımızda gayretlerini bildiğimiz firmalar olduğunu görüyoruz. Yurt dışında ziyaret ettiğimiz ülkelerde müteahhitlerimi tarafından hayata geçirilen projeleri gördükçe gururlanıyoruz.

BÜYÜK PROJELERE YÖNELMENİZİ BEKLİYORUM

Gelişmiş ülkelerin artık iyice yaşlanan altyapılarını yenileme ihtiyacı da giderek artıyor. 21 yılda gerçekleştirilen büyük altyapı hamlesi müteahhitlerimizi hem tecrübe hem de ekipman açısından öne çıkardı. Sizlerden artık daha büyük ve nitelikli projelere yönelmenizi bekliyorum. Savunma sanayinde nasıl kısa sürede sıçrama yaptıysak müteahhitlikte de ciro ve işleri hızla katlayarak büyütmemiz mümkündür.

GÖZÜMÜZÜ 2053'E DİKTİK

Gözümüzü 2053'e diktik. Gençlerimizin gözlerinde o coşkuyu görebiliyorum. Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden birisi olmayı hedefleyen Türkiye için artık bir hayal değil. Biz bu döneme Türkiye Yüzyılı diyoruz. Müteahhitler olarak sizleri de önemli görevler bekliyor.



TÜRKİYE MEVCUT SINIRLARINDAN İBARET DEĞİL



Türkiye mevcut sınırlarından ibaret bir ülke değildir. Ülkemizin dinamiklerini kağıt üzerindeki rakamlardan ibaret gören herkes bugüne kadar hüsrana uğradı. Gücümüzü spekülatif raporlarla tartmaya kalkanlar hüsrana uğramıştır. İmar ve inşa sorumluluğumuz artıyor. Bu sorumluluğu hayata geçirecek olan sizlersiniz.

SAVAŞARAK BUGÜNLERE GELDİK

Türkiye'yi faiz, kur cenderesinde tutmak isteyenlerle savaşarak buralara geldik. Ekonomide yaşadığımız sıkıntıların çok önemli kısmi iktisadi değil, siyasi oyunların hayata geçirilme ürünüydü.

FİNANS KURULUŞLARI KAYNAKLARI AKITMAYA BAŞLADI

Güven iklimi sayesinde uluslararası finans kuruluşları 10 milyarlarca kaynağı ülkemize akıtmaya başladı. Çok yakında kredilere kadar her alanda bunun müspet etkilerini göreceğiz.

HAYAT PAHALILIĞINI ÇÖZMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Hayat pahalılığı sorununu çözmek için yoğun gayret gösteriyoruz. Kısa sürede bu konuda netice almaya başlayacağımıza inanıyorum. Bunu yaptığımız müddetçe üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir mesele, engel tanımıyorum. Darbeden depreme nice badireyi atlatarak hedeflere ilerliyorsak bugünkü sıkıntıları kısa sürede yeneceğiz.

TEDBİRLERİ DEVREYE ALDIK

Bugün ekonomide yaşadığımız sıkıntıların gerisinde böyle bir arka plan vardır. Şimdi hem Türkiye gemisini bir kez daha biraz önce ifade ettiğim hedeflere sabitledik, hem de ekonomiyi toparlayacak mekanizmaları ve tedbirleri devreye aldık. 2019'da böyle bir tören vesilesiyle bu sistemin en büyük garantisi millettir demiştim. Biz de milletimize layık olabilmek için gece gündüz çalışıyoruz.

PROGRAMLARI HAYATA GEÇİRİYORUZ

2,5 aylık kabinemizle aldığımız somut sonuçlarla milletimiz ve iş dünyasının karşısına çıkmayı başardık. Ülkemizi büyütme hedefimize en küçük bir halel getirmeden makro ekonomiyi güçlendirecek programları hayata geçiriyoruz.