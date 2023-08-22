Bakan Yerlikaya kritik rakamı duyurdu! 1 ayda 21 bin düzensiz göçmen sınır dışı edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kabine sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. 125 CC'lik motorların B sınıfı ehliyetlerle kullanılabilmesine yönelik çalışmaya ilişkin bilgi veren Bakan Yerlikaya, Türkiye'deki göçmen sayısını da açıkladı.

"GEÇİCİ KORUMA KAPSAMINDA 3 MİLYON 307 BİN SURİYELİ"

Milliyet İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'de halihazırda 4 milyon 843 bin 594 düzenli göçmen bulunduğunu söyleyerek, "Bunların 1 milyon 243 bin 423'ü ikâmet izni alarak ülkemizde yasal bir şekilde yaşayan yabancılar. Bunun yanında 292 bin 289 uluslararası koruma statüsü sahibi yabancı bulunuyor. Yine ülkemizde geçici koruma kapsamında 3 milyon 307 bin 882 Suriyeli var. Ama diğerleri, yani düzensiz göçmenler ya kaçak yollarla ülkemize gelmiş ya da vize alarak ülkemize girmiş ancak yasal kalış süresini ihlâl edip vizesiz duruma düşmüş olanlar." dedi.

"BİR AYDA 21 BİN SINIR DIŞI"

Bakan Yerlikaya, "İstanbul'u pilot bölge yaptık. Göç mobil noktaları kurduk. 1 aylık süre zarfında göç noktalarında sorgulaması yapılan yabancılardan 21 binin yasal kalış hakkı olmadığını, yani düzensiz göçmen konumunda olduğunu tespit ettik. Haklarında idari gözetim kararı alınan bu kişileri daha sonra kolluk birimlerimizin refakatinde geri gönderme merkezine alarak sınır dışı işlemlerini gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

"MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİNE KARŞI DENETİMLER ARTACAK"

125 CC'lik motorların B sınıfı ehliyetlerle kullanılabilmesine yönelik çalışmaya da değinen Bakan Yerlikaya, "Ben de bir motosiklet kullanıcısıyım. Motosikletten kaynaklanan ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarında son zamanlarda bir artış var. Dolayısıyla motosiklet sürücülerinin B sınıfı ehliyet ile 125 CC altında motosiklet kullanabilmeleri için eğitim almaları çok önemli ve gerekli. Tehlikeli motor kullanan, koruma ekipmanları ve kask kullanmayan, hem kendine hem de diğer sürücülere zararı olan motosiklet sürücülerine karşı denetimlerimiz artarak devam edecek" diye konuştu.

KAÇAKÇILIK ORGANİZATÖRLERİ YAKALANMAYA DEVAM EDİYOR

Öte yandan İçişleri Bakanı Yerlikaya, Van'da firari 59 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, Van İl Jandarma Komutanlığımız tarafından, haklarında yakalama kararı olmasına rağmen firari durumda bulunan göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik icra edilen operasyonda 59 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Yakalanan organizatörlerin 37’si tutuklandı. 22'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonu gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum." dedi.