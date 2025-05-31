Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan Başbakanı Orban ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Macaristan arasındaki ilişkilerin her alanda geliştirilmesi için çalıştıklarını, iş birliğinin önümüzdeki süreçte Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi ve Ortak İstişare Mekanizması toplantılarıyla ileriye taşınacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Başbakan Orban’ın doğum gününü de tebrik etti.