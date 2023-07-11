Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya'da resmi akşam yemeğine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta gerçekleştirilen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında düzenlenen akşam yemeğine katıldı. Yemeğin gerçekleştirileceği Litvanya Büyük Dükleri Sarayı’na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ve eşi Diana Nausediene karşıladı.