Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı namazını Marmaris Okluk Millet Camii’nde kıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı namazını Muğla'nın Marmaris ilçesi Karacasöğüt Mahallesi'ndeki Okluk Millet Camisi'nde vatandaşlar ile birlikte kıldı.
Kurban Bayramı tatilini geçirmek üzere hafta içinde Muğla’ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı'nın ilk sabahında Okluk Millet Camii'nde kıldığı Kurban Bayramı namazı sonrası vatandaşlar ile bayramlaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayramlaşma sonrası vatandaşlar ile sohbet etti.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BAYRAM PAYLAŞIMI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:
Kurban Bayramı’nın ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.Tüm vatandaşlarımın, dünyanın farklı ülkelerindeki, gönül coğrafyamızdaki tüm dostlarımızın, Gazzeli, Filistinli kardeşlerimizin bayramını tebrik ediyorum.
Bayramımız mübarek olsun.