GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez turuna çıkıyor
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez turuna çıkıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni kapsayan bir Körfez turuna çıkacak, ziyaretlerde Türkiye’ye yönelik yatırımlar ele alınacak.

05.07.2023 - 09:23 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez turuna çıkıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, geçtiğimiz hafta BAE’ye ziyarette bulunmuştu. İkilinin ziyaretlerinin ardından teknik heyet önce İstanbul’a, ardından da Ankara’ya gelerek temaslarda bulundu. Teknik heyetlerin lojistik, enerji, tahıl, fintek, e-ticaret, petrokimya konuları üzerinde çalıştığı öğrenildi.

Önceki gün yapılan Kabine toplantısının ardından Bakan Şimşek, teknik heyetler arasında yapılan görüşmelerin önümüzdeki iki hafta içinde tamamlanacağını söyledi. Şimşek, “Cumhurbaşkanımız ondan sonra bir ziyarette bulunacak. O ziyarette muhtemelen bir çerçeve anlaşma olacak. Teknik anlamda epey ilerledik” ifadelerini kullandı. Bloomberg’in haberine göre; Şimşek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BAE ziyaretinin NATO zirvesinin ardından olacağını açıkladı.

15 bin TL karşılıksız ödeme yapılacak, başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR15 bin TL karşılıksız ödeme yapılacak, başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor Haberin Tüm Görselleri

RAHMİ VE ALİ KOÇ’U KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün iş insanları Rahmi Koç ve Ali Koç’u Külliyesi’de kabul etti. Ayrıca Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi’yi kabul eden Erdoğan, Sri Lanka Cumhurbaşkanı Ranil Wickremesinghe ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İmamoğlu'ndan 'değişim' sitesi! ‘Çok güçlü alternatife dönüşmek zorundayız’
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRİmamoğlu'ndan 'değişim' sitesi! ‘Çok güçlü alternatife dönüşmek zorundayız’Haberin Tüm Görselleri

    GÜNCEL HABERLER

    Türkiye'den NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'e tebrik

    Türkiye'den NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'e tebrik

    Emekli ve memur zammı için kritik oran açıklandı!

    Emekli ve memur zammı için kritik oran açıklandı!

    Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı

    Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı