Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez turuna çıkıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, geçtiğimiz hafta BAE’ye ziyarette bulunmuştu. İkilinin ziyaretlerinin ardından teknik heyet önce İstanbul’a, ardından da Ankara’ya gelerek temaslarda bulundu. Teknik heyetlerin lojistik, enerji, tahıl, fintek, e-ticaret, petrokimya konuları üzerinde çalıştığı öğrenildi.

Önceki gün yapılan Kabine toplantısının ardından Bakan Şimşek, teknik heyetler arasında yapılan görüşmelerin önümüzdeki iki hafta içinde tamamlanacağını söyledi. Şimşek, “Cumhurbaşkanımız ondan sonra bir ziyarette bulunacak. O ziyarette muhtemelen bir çerçeve anlaşma olacak. Teknik anlamda epey ilerledik” ifadelerini kullandı. Bloomberg’in haberine göre; Şimşek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BAE ziyaretinin NATO zirvesinin ardından olacağını açıkladı.

RAHMİ VE ALİ KOÇ’U KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün iş insanları Rahmi Koç ve Ali Koç’u Külliyesi’de kabul etti. Ayrıca Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi’yi kabul eden Erdoğan, Sri Lanka Cumhurbaşkanı Ranil Wickremesinghe ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi.