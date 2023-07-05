İmamoğlu'ndan 'değişim' sitesi! ‘Çok güçlü alternatife dönüşmek zorundayız’

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘CHP’de değişim’ için ilk adımı internet sitesi açarak attı.

Twitter’dan iktidaricindegisim.org adresini paylan İmamoğlu, “Değişime davet: CHP’de değişim, Türkiye’de değişim, iktidar için değişim sürecine katılımınızı, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz” mesajına yer verdi.

"BAŞARISIZ MUHALEFET" VURGUSU

Milliyet'te yer alan habere göre; Söz konusu internet sitesinde yer alan açıklamada “Bir yandan mevcut iktidarın sorumlu olduğu bu durumun kalıcılaşması ve toplumsal kutuplaşmanın derinleşmesi riskini yaşıyoruz, diğer yandan da, etkin ve iktidar alternatifi olmayı başaramayan bir muhalefet yapısıyla karşı karşıyayız” ifadelerine yer verildi.

"DEĞİŞİM FIRSATI KAÇIRILDI"

Muhalefetin 2018 yılından beri çok önemli bir ittifak tecrübesi geliştirdiği de vurgulanan metinde “Birleşe birleşe büyüyerek ülkeyi demokratikleştirmek için geliştirilmiş bu önemli adımlarla; demokrasi, adalet ve sosyal refah hedefleriyle cumhuriyetin ikinci yüzyılına dair vizyoner bir çaba ortaya kondu” ifadeleri kullanıldı. Ancak seçimlerde “değişim fırsatı”nın kaçırıldığı vurgulanarak “Muhalif seçmenin değişim talebi karşılanamadı. Ekonomik krizin yakıcı etkileri nedeniyle iktidarın en zayıf olduğu koşullarda hem parlamento hem de Cumhurbaşkanlığı seçimleri kaybedildi” denildi.

"ALTERNATİFE DÖNÜŞMEK ZORUNDAYIZ"

Açıklamada “Değişimin temeli hiç kuşkusuz toplumsal taleptir. Bu ihtiyaç ortadayken, hiçbir şey olmamış gibi davranmak, eski yanlışlarda ısrar etmek, yenilgiden acı çeken milyonlarca vatandaşın duygularını anlamamak demektir. Muhalefet güçleri olarak değişmek ve çok güçlü bir alternatife dönüşmek zorundayız. Sabırlı ve aklı öne koyan ama, bir o kadar da kararlı bir tutumla değişimin gerçekleşmesi mümkündür. Muhalefette değişimin anahtarı Cumhuriyet Halk Partisi’dir. CHP’de başlayacak değişim iradesi; politik tutumları sorgulamayı ve parti içi demokrasiyi kurumsallaştırmayı başardığı ölçüde muhalefetin genelinde bir yenilenme ve muhalefet evrenini büyütme iradesi ortaya çıkaracaktır” ifadeleri kullanıldı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN YENİ 'DEĞİŞİM' MESAJI

CHP'de 'değişim' tartışmaları derinleşerek sürerken, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni bir çıkış geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu.

'NEYİN DEĞİŞMEDİĞİNE BAKARSAK HATA YAPMIŞ OLURUZ'

CHP'deki değişim ve liderlik tartışmalarına değinen Kılıçdaroğlu, "Bir kere bizler 25 milyon insanla birlikte, çıkarsız, parasız sadece ama sadece hakkın yanında olmak için bir araya gelen bir koalisyon kurduysak, başörtülüsü, başı açığı, seküleri, Atatürkçüsü, milliyetçisi bir araya gelebildiysek büyük bir değişimi zaten başlatmışız demektir. Ama biz toplum olarak neyin değiştiğine değil, neyin değişmediğine bakarsak hata yapmış oluruz. Değişen şeyler yüzde 20'lerden yüzde 48'lere uzanan kitlelerdir. Değişen şeyler asla görüşülemez denen cenahlarla görüşmek, ittifak yapmaktır. Bugün 25 milyonu davamıza kattık, yarın 35 milyonu davamıza katacağız. 25 milyonu bir araya getirmenin başarısı sadece bana, bir lidere ait değildir. Hakkın, haklının yanında olanlar, insanların kimliğini, inancını, yaşam tarzını siyaset malzemesi yapmayan 25 milyon kişiyiz. Tüm kara propagandaya, sahtekarlığa rağmen haksızlığı görüp hakkın yanında yer alabilmişsek bu başarı 25 milyon olarak hepimizin başarısıdır. Başarıyı tek başıma üstlenmem. Ama bu birlikteliği başarısızlık olarak görürseniz o zaman tek başıma karşınızda dururum. 25 milyona dokundurtmam. 25 milyonun hakkını ve hukukunu kimseye yedirtmem" değerlendirmesinde bulundu.

'BU PARTİNİN ELBETTE BAŞKA LİDERLERİ DE OLACAKTIR'

Bugünkü görevinin 25 milyondan bir kişiyi feda etmeden kitlelerin sayısını artıracak süreci yürütmek olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Gelecekte bu partinin elbette başka liderleri de olacaktır. O zaman da bugün de ben aynı kalacağım. Bugün CHP lideri olmam ya da olmamam hiçbir şeyi değiştirmez. Biliyorum ki saray saltanatının karşısında hep beraber durup mücadelemizi sürdüreceğiz. Kazanımlarımızı ileriye taşıyacak değişimi hep birlikte başaracağız. Ben CHP'nin başında olsam da olmasam da birleştirdiğimiz bu 25 milyonluk demokrasi kitlesi hakkın yanında duranların kitlesi olacak, hiçbir zaman bir liderin güdümünde olmayacaktır. Bizler değişimin ancak bir parçasıyız. Devrimlerin tek bir lideri olmaz. Devrime inanan halklar olur. Tüm başarı halkın kendisinindir. Biz CHP'nin her bir neferi, en az 25 milyondan oluşan halkımızla birlikte onların yoldaşı olarak değişime ışık tutmaya devam edeceğiz. Haramilerin saltanatlarını liderler değil halklar yıkmıştır. Bu saltanatın yıkılması da sandığımızdan çok daha yakındır" dedi.