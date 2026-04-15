Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse Türkiye'ye parmak sallayamaz

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Aziz milletim, değerli milletvekili arkadaşlarım, hepinizi en kalbi duygularımla saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. 86 milyon vatandaşımızın her birini hürmetle selamlıyorum. 11 buçuk milyonu aşkın üyelerimizin tamamına selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum. Muhabbetinizden dolayı her birinize teşekkür ediyorum. Rabbim dayanışmamızı daim eylesin diyorum.

Sözlerimin hemen başında 14-20 Nisan Şehitler Haftası vesilesiyle, farklı cephelerde milletimizin huzuru için şehadete yürüyen tüm kahramanları rahmetle yad ediyorum. Rabbim hepsinin ruhunu şad mekanlarını cennet eylesin.

SİVEREK'TE LİSEDE SİLAHLI SALDIRI

Dün Şanlıurfa Siverek'te bir lisede meydana gelen olaydan duyduğum üzüntüyü paylaşmak istiyorum. 1 kişi gözaltına alındı, 4 kişi görevden uzaklaştırıldı. Saldırı tüm yönleriyle araştırılmaktadır. İhmali ve kusuru olanlardan hesap sorulacak. 9 yaralımızın tedavisi hala devam ediyor.

"ENERJİYE ERİŞİMDE ENDİŞEMİZ YOK"

Enerjide tam bağımsız Türkiye hedefine kararlı bir şekilde azimle ilerliyoruz. Gururla ifade etmek durumundayım; bölgemizdeki savaşlara rağmen enerjiye erişimde hiçbir endişe taşımıyorsak bunun gerisinde 23 yıllık çaba, mücadele ve emek vardır.

Hidroelektrik, rüzgar, nükleer gibi başlıklarda yaptığımız yeni yatırımlarla enerjide ülkemizi bir üst lige çıkardık. En büyük devrimi ise arama ve sondaj çalışmalarında gerçekleştirdik.

Şu an 4 milyon hanenin ihtiyacını Karadeniz gazından karşılıyoruz. 2028'de 16-17 milyon hanenin doğal gazını kendi kaynaklarımızdan karşılar hale geleceğiz. 2026 yılında bu rakamı 8 milyon haneye çıkaracağız. 2028'de 16-17 milyon hanenin doğal gazını kendi kaynaklarımızdan karşılar hale geleceğiz.

Cuma günü Somali'de hepimizin göğsünü kabartan bir tören gerçekleşti. Derin deniz sondaj gemimiz Çağrı Bey, Somali açıklarındaki Curat-1 kuyusunda hidrokarbon aramalarına başlamak üzere bu ülkeye ulaştı. Oruç Reis gemimizle 7 ay boyunca yaklaşık 4 bin 500 kilometrekarelik alanda sismik araştırmalar yürütmüş, umut verici bulgulara ulaşmıştık. Şimdi Çağrı Bey'le 'Ya nasip' diyor, inşallah ilk sondajımızı başlatıyoruz.

Türkiye kısa sürede tarih, destan yazan bir seviyeye ulaştı. Ülkemizde bazıları başarılara gözlerini kapatıp bunu göremeseler de dostlarımız ve kardeşlerimiz çok net görüyor.

2011 yılında kimse yokken Somali'nin yanına koştuysak inşallah bundan sonra da Somali halkının kalkınma mücadelesini omuz vermeye devam edeceğiz.

Oldukça yoğun günlerden geçiyoruz. 'Gün olur asra bedel' ifadesinin ete kemiğe büründüğü döneme şahitlik ediyoruz. Küresel sistem, ekonomik siyasi boyutlarla çatırdarken yerine neyin geleceği belirsizliğini koruyor. İnsanlığın barış, istikrar, güvenlik ve bir parça huzur özlemi, dinamitleniyor. Savaşı kimin istediği kimlerin menfaat devşirdiği ortaya çıkmıştır. Siyonist lobi tespitimiz haklıydı.

"BÖLGEMİZDE BARIŞ OLACAKSA BU SİYONİST REJİME RAĞMEN OLACAK"

Çatışmaların 40. gününde 15 günlük ateşkes ilan edildi. Fakat İsrail hükümetinin Lübnan'a saldırılarını devam ettirdi.

Hürmüz Boğazı'nda tekrar gerilimin yükseldiğini görüyoruz. Sıkılı yumruklarla müzakere olmaz. Söz yerine tekrar silahların konuşmasına izin verilmemelidir. Bilhassa ateşkesten hiç hoşnut olmadığı bilinen İsrail'in süreci kundaklamasına izin verilmemelidir. Bölgemizde barış olacaksa bu siyonist rejime rağmen olacak.

Ne yaparlarsa yapsınlar cesur yürekleri susturamayacaklar.

"İSPANYA BAŞBAKANI'NI KUTLUYORUM"

Buradan Gazze kasabı Netanyahu'nun karşısında dik duruş sergileyen İspanya Başbakanı anchez'i canı gönülden tebrik ediyorum. Dost İspanya halkını aynı şekilde ülkem ve milletim adına kutluyorum. Zalime zalim, hayduta haydut, katile katil demeye devam edeceğiz. Filistinli annelerin feryadına kulak vermeye devam edeceğiz. Lübnan'da yataklarında uyurken katledilen yavruların davasının takipçisi olmaya devam edeceğiz.

"HİÇ KİMSE TÜRKİYE'YE PARMAK SALLAYAMAZ"

Şahsıma ve ülkemize dil uzatan bebek katillerine bazı gerçekleri tekrar hatırlatıyorum: Türkiye Cumhuriyeti devleti sıradan bir devlet değildir. Hiçbir güç Türkiye’ye ve Türkiye Cumhurbaşkanı'na parmak sallayamaz. Yumuşak başlı olmamızı, sağduyulu olmamızı uysal koyun olduğumuz şeklinde kimse yorumlamasın; kimse böyle bir vehme kapılmasın. Biz toprağın üstüne haysiyetsizce yaşamaktansa gerekirse toprağın altında şereflice yatmayı onurların en büyüğü olarak görürüz.

Tayyip Erdoğan olarak, şahsım ve tüm dava arkadaşlarım; hepimiz İstiklal Marşı 'Korkma' nidasıyla başlayan kahraman bir milletin evlatlarıyız. 'Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım, hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım...' Bu millete zincir vuracağını zanneden gafiller; gerektiğinde dağları yırtacak kudret, kuvvet ve kararlılığa sahip olduğumuzu hiçbir zaman unutmasınlar.

Sayın Devlet Bahçeli ile birlikte ülkemize ve şahsımıza yönelik hadsizlikler karşısında tepki gösteren tüm siyasetçilere teşekkür ediyorum. Farklı kulvarlarda millete hizmet mücadelesi veren siyasi partilerin, söz konusu Türkiye ve milli gururu olunca ortaya koydukları müşterek tavrı kıymetli.