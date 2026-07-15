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Hakkari'nin yeni gözdesi: Ava Ore görenleri mest ediyor

15.07.2026 - 09:15Güncellenme Tarihi:

Hakkâri'nin doğal güzellikleri arasında öne çıkan Ava Ore Şelalesi, dört mevsim sunduğu eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini mest ediyor.

1Hakkari'nin yeni gözdesi: Ava Ore görenleri mest ediyor

Merkeze bağlı Ağaçdibi köyü yakınlarında bulunan şelale, yaklaşık 20 metre yükseklikten dökülen berrak suyuyla doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının gözde rotalarından biri haline geldi. Yaz aylarında serin havası ve yemyeşil doğasıyla huzurlu bir kaçış noktası sunan Ava Ore Şelalesi, çevresindeki piknik alanları ve yürüyüş parkurlarıyla da dikkat çekiyor.

2Hakkari'nin yeni gözdesi: Ava Ore görenleri mest ediyor

Bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, doğanın sunduğu bu eşsiz atmosferde vakit geçirerek bol bol hatıra fotoğrafı çekiyor.

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3Hakkari'nin yeni gözdesi: Ava Ore görenleri mest ediyor

Kış mevsiminde ise hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle şelalenin büyük bölümü buz tutuyor. Oluşan dev buz sarkıtları ve donmuş su kütleleri güzel görüntüler oluştururken, macera ve doğa tutkunlarını bölgeye çekiyor.

4Hakkari'nin yeni gözdesi: Ava Ore görenleri mest ediyor

Doğasever Orhan Emen, doğal güzellikleriyle Hakkâri'nin turizm potansiyeline önemli katkı sağlayan Ava Ore Şelalesi'nin her mevsim farklı bir görsel şölen sunarak keşfedilmeyi bekleyen saklı cennetler arasında yer aldığını söyledi.

5Hakkari'nin yeni gözdesi: Ava Ore görenleri mest ediyor

Yetkililer, ziyaretçilerin doğal yapının korunmasına özen göstermelerini ve çevre temizliği konusunda duyarlı davranmalarını istedi.