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Sancaktepe'de korkunç kaza: 3 araç karıştı 5 kişi yaralandı

15.07.2026 - 09:30Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen
Yunus Emre Dağdelen
Sancaktepe'de korkunç kaza: 3 araç karıştı 5 kişi yaralandı

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde meydana gelen kazara cip ve taksiye çarpan otomobil 5 kişinin yaralanmasına yol açtı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Osmangazi Mahallesi Battalgazi Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 AHE 681 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 34 GG 1797 plakalı cip ve plakası öğrenilemeyen taksiye çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpmanın şiddetiyle 41 AHE 681 plakalı otomobilde sıkışan 5 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan Battalgazi Caddesi, araçların çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

 Sancaktepede korkunç kaza: 3 araç karıştı 5 kişi yaralandı

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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