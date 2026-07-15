15 Temmuz 2026 Otobüsler Ücretsiz mi? 15 Temmuz'da Eczaneler Açık mı? Bugün İstanbul'da Toplu Taşıma Ücretsiz mi?
15 Temmuz 2026'da İstanbul'da otobüsler ücretsiz mi, metrobüs bedava mı, metro ve vapurlar para alıyor mu? Eczaneler bugün açık mı, nöbetçi eczaneler çalışıyor mu? Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle milyonlarca vatandaşın merak ettiği ulaşım ve sağlık hizmetleriyle ilgili tüm detaylar netleşti. İstanbul'da toplu taşıma kullanıcıları ile ilaç ihtiyacı bulunan vatandaşlar için güncel bilgiler haberimizde.
Bugün İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi? 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü İETT otobüsleri, metrobüs, metro, Marmaray ve vapurlar bedava mı? Resmi tatil nedeniyle eczaneler açık mı, kapalı mı? Nöbetçi eczaneler hizmet veriyor mu?
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün resmi tatil olmasıyla birlikte vatandaşların en çok araştırdığı konuların başında ücretsiz toplu taşıma uygulaması ve eczanelerin çalışma durumu geliyor. Özellikle İstanbul'da işe gitmek, anma programlarına katılmak veya şehir içinde ulaşım sağlamak isteyenler "Bugün otobüsler ücretsiz mi?", "İstanbul'da toplu taşıma bedava mı?", "İETT ücretsiz mi?", "Metrobüs para alıyor mu?" sorularına yanıt arıyor. İşte 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde ücretsiz olan toplu taşımalar...
15 TEMMUZ 2026'DA İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
Evet. İstanbul'da 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet veriyor. Gün boyunca çok sayıda ulaşım hattında vatandaşlar ücretsiz seyahat edebiliyor.
Ücretsiz ulaşım kapsamındaki araçlar şunlar:
İETT otobüsleri
Metrobüs
Metro hatları
Tramvaylar
Füniküler hatları
Şehir Hatları vapurları
Deniz motorları
15 TEMMUZ'DA OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?
Evet. İstanbul'da İETT otobüsleri 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında ücretsiz olarak hizmet veriyor. Şehir genelinde vatandaşlar otobüsleri ücret ödemeden kullanabiliyor.
MARMARAY, METRO VE METROBÜS BEDAVA MI?
Evet. Marmaray, metro ve metrobüs hatlarında da ücretsiz ulaşım uygulaması geçerli. Özellikle şehir içi ulaşımda yoğun olarak kullanılan raylı sistemlerde vatandaşlar gün boyunca ücretsiz seyahat edebiliyor.
Ayrıca;
Marmaray
Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı
Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı ücretsiz hizmet veren hatlar arasında yer alıyor.
15 TEMMUZ'DA ECZANELER AÇIK MI?
Hayır. 15 Temmuz resmi tatil olduğu için normal çalışma düzenindeki eczaneler bugün kapalıdır.
Mahalle ve cadde üzerindeki standart eczaneler hizmet vermemektedir. Vatandaşlar ilaç ihtiyaçlarını yalnızca nöbetçi eczanelerden karşılayabilmektedir.
NÖBETÇİ ECZANELER ÇALIŞIYOR MU?
Evet. Nöbetçi eczaneler 15 Temmuz boyunca hizmet vermeye devam ediyor.
Acil ilaç ihtiyacı bulunan vatandaşlar, yaşadıkları il ve ilçelerdeki nöbetçi eczanelerden reçeteli veya reçetesiz ilaçlarını temin edebiliyor.
SIKÇA SORULAN SORULAR
15 Temmuz 2026'da İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi?Evet. İstanbul'da otobüs, metrobüs, metro, tramvay ve vapurlar ücretsiz hizmet vermektedir.
15 Temmuz'da otobüsler bedava mı?
Evet. İETT otobüsleri gün boyunca ücretsizdir.
Marmaray bugün ücretsiz mi?
Evet. Marmaray 15 Temmuz 2026 boyunca ücretsiz hizmet vermektedir.
Metrobüs ücretsiz mi?
Evet. Metrobüs hatlarında ücretsiz ulaşım uygulanmaktadır.
Vapurlar ücretsiz mi?
Evet. Şehir Hatları vapurları ücretsiz olarak hizmet vermektedir.
Bugün eczaneler açık mı?
Hayır. Normal eczaneler resmi tatil nedeniyle kapalıdır.
Nöbetçi eczaneler açık mı?
Evet. Nöbetçi eczaneler 24 saat esasına göre hizmet vermektedir.
Eczaneler ne zaman normal mesaiye dönecek?
16 Temmuz 2026 Perşembe günü normal çalışma düzenine geçecektir.
15 Temmuz resmi tatil mi?
Evet. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Türkiye'de resmi tatildir.
İstanbul Havalimanı Metrosu ücretsiz mi?
Evet. Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı ücretsiz hizmet vermektedir.