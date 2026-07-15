15 Temmuz 2026 Otobüsler Ücretsiz mi? 15 Temmuz'da Eczaneler Açık mı? Bugün İstanbul'da Toplu Taşıma Ücretsiz mi?

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün resmi tatil olmasıyla birlikte vatandaşların en çok araştırdığı konuların başında ücretsiz toplu taşıma uygulaması ve eczanelerin çalışma durumu geliyor. Özellikle İstanbul'da işe gitmek, anma programlarına katılmak veya şehir içinde ulaşım sağlamak isteyenler "Bugün otobüsler ücretsiz mi?", "İstanbul'da toplu taşıma bedava mı?", "İETT ücretsiz mi?", "Metrobüs para alıyor mu?" sorularına yanıt arıyor. İşte 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde ücretsiz olan toplu taşımalar...