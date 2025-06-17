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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü

17.06.2025 - 20:02Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü. Görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışma, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışma, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in İran’a yönelik saldırısı sonrasında başlayan çatışmalı süreçle ilgili yoğun diplomatik temaslar yürüttüğünü, şiddet sarmalının sona ermesi için çabalarını sürdüreceğini, Netanyahu’nun bölgenin güvenliği için en büyük tehdit olduğunu bir kez daha gösterdiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı, İsrail saldırılarının Gazze’deki insani krizi ve soykırımı gölgede bırakmasına müsaade edilemeyeceğini, gelişmelerin Suriye’yi de içine almasına izin verilemeyeceğini belirtti.

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