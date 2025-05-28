Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalıcı barış için katkıya hazırız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Bağımsızlık Günü münasebetiyle bulunduğu Azerbaycan'da, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile baş başa görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan, Laçın Uluslararası Havalimanı'nın açılışının ardından Laçın Resort Otel'e geldi.

Burada Aliyev ile baş başa görüşen Erdoğan, daha sonra Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Aliyev ile de üçlü görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan-Pakistan zirvesinde açıklamalarda bulundu.

"ZORLUKLAR KARŞISINDA DAYANIŞMAMIZIN GELİŞTİRİLMESİ ZARURETTİR"

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Üç kardeş ülkeyiz. Bölgemizde yaşanan gelişmeler, ülkelerimiz arasındaki dayanışmanın ne denli önemli olduğunu her geçen gün ortaya koyuyor. 30 yıl işgal altında kalan Azerbaycan topraklarının özgürlüğüne kavuşmasıyla artık bölgenin istikrar, refah, kalkınmanın odağı haline gelmesini arzuluyoruz. 3 gün evvel Şerif'i İstanbul'da misafir ettik.

Zorluklar karşısında dayanışma ve ortak hareket kabiliyetimizin geliştirilmesini bir seçim değil, zaruret olarak görüyoruz.

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"KALICI BARIŞ İÇİN KATKIYA HAZIRIZ"

(Hindistan-Pakistan gerilimi) Gergin dönemde ilk günden Pakistan'la dayanışmamızı açık şekilde beyan ettik. Temennimiz ilan edilen ateşkesin kalıcı barışa evrilmesidir. Türkiye bu yolda yapabileceği her türlü katkıyı yapmaya hazırdır.

Kalkınma Yolu, Orta Koridor ve Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru gibi projelere birlikte katkı sağlayacağız.

Kutuplaşmanın derinleştiği bu günlerde uluslararası sistemin bir meşruiyet krizine giderek sürüklendiğine şahit oluyoruz. İsrail'in Gazze'de mezalimi karşısında yayılmacı politikaları oluşturuyor.

Gazze'de katledilen masum çocuklar ve insanların hakkını savunmaya devam etmekte kararlıyız. Bölgenin huzurunu bozmaya çalışan girişimlere karşı duracağız

"COĞRAFYAMIZ KANA VE GÖZYAŞINA DOYMUŞTUR"

Coğrafyamız kana ve gözyaşına doymuştur. Dünyaya Gazze'de kalıcı ateşkesin tesisi, acil insani yardımların ulaştırılması için İsrail yönetimi üzerindeki baskıyı artırmaları çağrısında bulunuyoruz."

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ŞAHBAZ: YAŞASIN PAKİSTAN-TÜRKİYE-AZERBAYCAN KARDEŞLİĞİ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise konuşmasında Pakistan-Hindistan çatışmasıyla ilgili, "Gergin dönemde ilk günden Pakistan'la dayanışmamızı açık şekilde beyan ettik" diye konuştu.

Aliyev, "Azerbaycan ve Türkiye'nin işbirliği sayesinde sadece bölgemizin değil geniş bir coğrafyanın enerji haritası değişti" dedi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ise konuşmasında, "Yaşasın Pakistan-Türkiye-Azerbaycan kardeşliği ve dostluğu" dedi.