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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla alınan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

06.05.2023 - 07:03 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Mali Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Murat Mustafa Onart merkeze çekildi, yerine ise Efe Ceylan atandı.

Diğer atama kararlarına göre, Dışişleri Bakanlığı Orta Avrupa, İskandinavya ve Baltıklar Genel Müdür Yardımcılığı'na Ali Tolga Kaya, Milli Eğitim Bakanlığı'nda açık bulunan Başmüfettişlik kadrolarına ise İrfan Kaya, Mehmet Özgül, Memet Birdal, Oktay Öztürk ve Yaşar Keleş atandı.

 

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