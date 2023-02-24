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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

24.02.2023 - 07:17 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda açık bulunan Personel Genel Müdürlüğü'ne Engin Demir, Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü'ne Şemseddin Yalçın, Personel Genel Müdür Yardımcılığı'2na Bülent Erdem, Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdür Yardımcılığı'na ise Hamza Gökhan Eryılmaz atandı.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda açık bulunan İş Müfettişlikleri'ne, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren İş Müfettiş Yardımcıları Burak Kaygısız, Musa Gezer ve Kurtuluş Öner'in atamaları yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Talha Türkoğlu görevinden alınırken, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı'na Sezayi Köse, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdür Yardımcılığı'na Fatma Toru, Mekansal Planlama Genel Müdür Yardımcılığı'na ise Selma Tosun atandı.

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