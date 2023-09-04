Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin arasında kritik zirve

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Rusya’nın Soçi kentine geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşme öncesi basına açıklamada bulundu.



Erdoğan, görüşmede ele alınacak gündem maddelerine dair yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



“Öncelikle bu davetle Türkiye-Rusya ilişkilerinde çok çok farklı bir dönemdeyiz. Hele hele Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın geldiği böyle bir dönemde bu ziyareti gerçekleştirmiş olmak, sizi bu daveti yapmış olmanız, beni ve heyetimi gerçekten mutlu etmiştir. Tabii, Türkiye-Rusya arasındaki ilişkilerde özellikle şu andaki dış ticaret hacmimizin 62 milyar dolarda olmuş olması ve 100 milyar dolar hedefine doğru yürüyor olmamız bizi gerçekten çok mutlu ediyor.



Bugün burada Merkez Bankası başkanlarımızın bir araya gelmesi, birbirleriyle ayrıca görüşecek olmaları aramızdaki ikili ilişkilerde yerli para birimine adım atma noktasında da önemli olduğuna inanıyorum.



Akkuyu Nükleer Enerji Santrali’ndeki gelişmeler gayet iyi bir şekilde devam ediyor. Sizin de ifade ettiğiniz gibi 25 bine yakın orada istihdamın olması önemli bir olay. İlk üniteyle ilgili atılmış olan adım gayet güzel, bizim daha önce de sizinle görüştüğümüz gibi Sinop Nükleer Enerji Santrali’yle ilgili de bir adım atmamız söz konusu olacak diye düşünüyorum. Tabii, Trakya’da bir hub’ın olacak olması, o da ayrı bir zenginlik ve canlılık unsuru. Türkiye ve Rusya arasındaki en önemli adımlardan bir tanesi turizm noktasındaki gelişmeler. Turizmde de Rusya şu an bizde bir numara, öyle bir konumda. Bütün bunlarla beraber en önemli adım, herkes bugün Türkiye-Rusya ilişkilerinde bu ziyaretimizle Tahıl Koridoru meselesine bakıyorlar. Buradan Tahıl koridoruyla ilgili buradan ne çıkacak, diye bunu bekliyorlar. İnanıyorum ki yapacağımız görüşmeden sonra da basın toplantısıyla verilecek mesaj dünyaya, özellikle de az gelişmiş Afrika ülkelerine yönelik bir adım çok çok önemli olacak.



Aramızdaki en önemli konu, savunma sanayine yönelik attığımız ve atacağımız adımlar. Enerji sektöründe zaten aramızdaki adım, Rusya ile birinci derecede doğal gaz konusunda önemli bir iş birliği içerisindeyiz. Bunu daha da geliştirerek devam ettireceğimize inanıyorum.”