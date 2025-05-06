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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli'yi ziyaret edecek

06.05.2025 - 15:15Güncellenme Tarihi:
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli'yi ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşme gerçekleştirecek.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, görüşmeye ilişkin açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden yaptı.

Altun, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 18.00’de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi ziyaret edeceklerdir.

Ziyaret Sayın Devlet Bahçeli’nin Ankara’daki konutunda gerçekleşecektir".

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