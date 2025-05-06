Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli'yi ziyaret edecek
06.05.2025 - 15:15Güncellenme Tarihi:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşme gerçekleştirecek.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, görüşmeye ilişkin açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden yaptı.
Altun, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 18.00’de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi ziyaret edeceklerdir.
Ziyaret Sayın Devlet Bahçeli’nin Ankara’daki konutunda gerçekleşecektir".