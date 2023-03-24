Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan: Biz yas tutarken ihtiras peşindekilere millet dersini verecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'daki Büyükdalyan Konteyner Kenti'nde düzenlenen iftar programında konuştu.

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:

Cumhur İttifakı olarak sizlerle bu mutluluğu yaşama fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Tüm Hataylı vatandaşlarımın Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyorum. Ramazan-ı Şerif'in tüm insanlık için barışa huzura vesile olmasını diliyorum. Kadim kültürümüzde Ramazan 11 ayın sultanı olarak hürmet görür.

Bizler de bu mübarek günün anlamına uygun idrak etme gayretindeyiz. Depremin acısı 85 milyon olarak hepimizi etkiliyor. Kalbimizin sizinle beraber atıyor. Deprem turisti misali arada bir buraya uğrayıp fotoğraf çektirdikten sonra sırra kadem basanlardan değiliz. Asla da onlardan olmayacağız.

Sizler yas tutarken kendi ihtiraslarının peşinde koşanları Allah'a havale ediyoruz. Bunlara milletimiz çok yakında hak ettiği dersi verecektir. Seçimler önemli ama deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın meseleleri bizim için en öncelikli gündem maddesidir. Sizler huzura ermeden bize durmak dinlenmek haramdır.

Dertlerinize derman olabilmek için canla başla çalışıyoruz. İlgili kurumları ilk günden itibaren sahadalar. Bakanlarımız neredeyse sahayı hiç terk etmedi. STK'larımız hayırseverlerimiz sizlere yardımcı olabilmek için koşturuyoruz. Hiçbir ayrım yapmadan mağduriyetlerin gidermenin yollarını arıyoruz. Depremlerde en çok yıkıma uğrayan 7 ilimizi ve ilçelerini Cumhur İttifakı olarak ve AK Partili 250 belediyemizle kardeş belediye ilan etti. Hatay'ı 94 AK belediyemize emanet ettik. Belediyemizin başkanları ve ekiplerin nasıl özverili çalıştığını gayet iyi biliyorsunuz.

Rabbim depremzedelerimize yardıma koşan herkesten razı olsun. Ramazan ayında yanınızda olacaklar. Sahur ve Iftar programlarıyla sizlere gereken desteği verecekler. Bölgede hayat normale dönünceye dek belediyelerimiz faaliyetlerini sürdürecek.İnsanlık tarihinin en büyük tabii afetlerinden birisinin yıkıcı sonuçlarıyla mücadele ediyoruz. Önümüzde kritik bir süreç bulunuyor. Böyle ağır bir felaketin üzerinden ancak dayanışmayla devlet-millet sırt sıra vererek gelebiliriz.

Şehirlerimizin yeniden inşası yolunda önemli mesafe almak istiyoruz. Hasar tespit faaliyetlerimizi neredeyse tamamladık. Katar'dan gelen konteynerlerimizi sizlerin istifadesine sunuyoruz. Toplumumuzun tüm kesimlerini destekliyoruz. Tüm bunları yaparken sizleri kalıcı konutlara kavuşturacak çalışmaları da ihmal etmiyoruz. Dün Kahramanmaraş'ta 7 bin 353 mesken ile 620 köy evinin temelini attık. Bugün de Hatay'da 3 bin 122 konutun yapımı için kolları sıvadık.

400 yataklı Antakya Devlet Hastanemizin, 600 yataklı İskenderun Devlet Hastanemizin, 200 yataklı Acil Durum Hastanemizin inşasına başladık. Bunlara ilaveten Hatay'a bin yataklı şehir hastanesi kazandıracağız. Şehrimiz genelinde toplamda 238 bine yakın konut ve köy evinin inşasını 1 sene içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz.

İş yerine laf üretenlere bu milletin gücünü göstereceğiz. Sizlerden gönlünüzü ferah tutmanızı istiyorum. Biz ne Hatay'ı sahipsiz bırakırız ne de Hataylıları kaderlerine terk ederiz. Devletiyle belediyesiyle hep beraber sizlerin yanındayız. Bu hüzün mevsimini bahara çevireceğiz. 14 Mayıs'ta seçimlerden sonra da tüm enerjimizi bölgeye teskif etmeyi sürdüreceğiz. Hataylı kardeşlerimizin en hayırlı kararı vereceğine yürekten inanıyorum. Rabbim yolumuzu açık etsin diyorum.