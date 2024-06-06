Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de zulüm durdurulmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in görüşmesinin ardından iki ülke arasında anlaşmalara imza atıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamaları özetle şöyle: Kendilerine bir kez de sizlerin huzurunda ülkemize hoşgeldin diyorum. 2022'de ilişkilerimizi kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine yükselttik. Bugün de 3. toplantımızı başarı ile gerçekleştirdik.

TİCARETTE HEDEF 5 MİLYAR DOLAR

Konsey toplantısı vesilesi ile birçok anlaşmaya imza attık. Bu anlaşmalar iki ülke arasındaki iş birliği çeşitliliğini artıracak. İş insanlarımızı Özbekistan'daki yatırımları artırmaları yönüne teşvik etmeyi sürdüreceğiz. 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize kısa sürede ulaşacağımıza inanıyorum.

"GAZZE'DE ZULÜM DURDURULMALI"

Dünyanın içinden geçtiği zorlu süreçteki meseleleri değerlendirdik. Filistin meselesine Özbekistan ile aynı yerden bakıyoruz. Mazlumlara yapılan zulmün durdurulması yönündeki çağrımızı yineliyoruz. Savaşın bitmesi ve Gazze'deki kardeşlerimize insani yardımların ulaştırılması için çabamızı sürdürüyoruz. İsrail'e silah ve cephane desteği veren ülkeler de bu suça ortak olmaktan vazgeçmelidir. Vicdan ve sorumluluk sahibi tüm kesimleri, ateşkesin ivedilikle tesisi noktasında ellerini taşın altına koymaya davet ediyorum.

Haberin Devamı

Biz nasıl samimiyet ile Özbekistan'ı destekliyorsak, Özbek kardeşlerimiz de zor günlerimizde yanımızda oluyorlar. 6 Şubat depremi sonrası gösterdikleri dayanışmayı şükranla hatırlıyoruz. Kıymetli kardeşim, Türkiye'nin yakın bir dostu olduğunu göreve geldiği andan itibaren attığı adamlarla göstermiştir. Bugün kendisine devlet nişanımızı tevcih edeceğiz.