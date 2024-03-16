Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erzurum'u depreme dayanıklı bir şehir yapmaya kararlıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Hadi gel Erzurum'a gel... Maşallah bu ne güzellik böyle. Sevgili Erzurumlular, dadaşlarım, hepinizi en kalbi duygularla selamlıyorum. Erzurum yine bugün başka güzel. Erzurum için ne desek azdır. Öncelikle 14-28 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı'na verdiğiniz destek için her birinize şükranlarımı sunuyorum.

"DADAŞ FARKINI GÖSTERDİ, MESAJINI VERDİ"

Cumhur İttifakı'nın en verimli netice aldığı illerin başında Erzurum yer alıyor. Dadaş farkını, vefasını, sevdasını yine gösterdi. Dadaş dosta da düşmana da mesajını verdi. Bu mesajın içinde acısıyla tatlısıyla tarihimizin her anını sahiplenme var. Bu mesajın içinde gözünü vatanımızın birliğine gözünü dikenlere meydan okuma var. Bu mesajın içinde asırlardır üzerimizde oynanan oyunları sona erdirme iradesi var. Bu mesajın içinde ülkemizi ve şehirlerimizi yağmalamak isteyenlere meydanı bırakmama azmi var. Bu mesajın içinde ülkenin ve milletin hayrına ne varsa hepsi mevcut.

Şartlar ne olursa olsun, milletine hizmet eden Erzurumlu'nun gönlü daima hoş olmuştur. Üstelik Erzurumlu bu sancak nöbetini tam bin yıldır en küçük bir aksamaya meydan vermeden tutmaktadır. Asırlarca ata yurtlarından gelen milyonlarca insanımızın Anadolu'ya giriş kapısı hep Erzurum olmuştur. Ermeni çetelerin yaptığı katliamların acısına rağmen vatanı korumak için canını dişine takan Erzurumlunun hikayeleri nesiller boyunca birer destan olarak anlatılacaktır.

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"MEYDANDA 40 BİN KİŞİ VAR"

Sorun bakalım şu anda meydan ne kadar, rakamı aldım. Bugün 40 bin. Erzurum'un Türkiye Yüzyılı'nın lokomotifliğini üstleneceğinden şüphe duymuyorum. Erzurum, 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız? 31 Mart'ta gerçek belediyeciliği tercih ediyor muyuz? Erzurum'la birlikte Türkiye haritasının tamamını Cumhur İttifakı renklerine boyamaya var mıyız?

Ramazan-ı Şerif'inizi tebrik ediyorum. Bu mübarek günleri, manevi kazanımların yanında çalışmalarımız bakımından da çok iyi değerlendirmeliyiz. Ramazan Bayramı gelmeden 31 Mart'ı milli irade bayramı haline getirmeye hazır mıyız? Bunun için çok çalışacağız. Her zamankinden daha fazla koşturacağız.

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Biz insanlarımıza ve şehirlerimizi bu güne kadar hep eser ve hizmet siyasetiyle gösterdik. Erzurum'a 21 yılda 173 milyar liralık kamu yatırımı yaptık. 107 adet sağlık tesisini şehrimize kazandırdık. Erzurum'u depreme dayanıklı bir şehir yapmaya kararlıyız. Bunun için bakanlık ve belediyeleri seferber edeceğiz. 13 millet bahçesi projemizden 10'unu tamamladık. Yaptığımız yatırımlarla modernize ettiğimiz Erzurum Havalimanı'nın yolcu sayısı 105 binden 1 milyonun üzerine çıkardık.

Erzurum'a çok daha fazla yatırım yapacağız. Sizlerden yine çok güçlü destek bekliyoruz.

Milletimizin bu kutlu davasının birilerince pazarlık masalarında meze yapılmasına gönlümüz razı gelmez. Türkiye sıkıntılı dönemlerden geçerek bu günlere geldi. Hangi kazanımın hangi bedeller ödenerek elde edildiğini milletimiz iyi biliyor. Dadaş, Erzurumlu çok daha iyi biliyor. Kazanımlarımızın elitler başta olmak üzere birilerini hala rahatsız ettiğini aklı selim olan herkes görebiliyor.

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İstanbul'da Erzurumlu çok. İstanbul'daki Erzurumluları arayacaksınız değil mi? Bir yanlışlık olmasın diye uyaracaksınız değil mi? Ankara'daki ve İzmir'deki kardeşlerimizi de arayacaksınız değil mi? Belediye başkanlarımızı ben size emanet ediyorum.