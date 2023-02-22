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Cumhurbaşkanı Erdoğan, enkazdan 248 saat sonra kurtarılan Aleyna Ölmez'i ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Kahramanmaraş'ta 248'inci saatte enkazdan yaralı kurtarılan Aleyna Ölmez'i (17) tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

22.02.2023 - 14:20 | | Elif ER- Canberk ÖZTÜRK- Mehmet Serkan ŞAFAK/ANKARA, (DHA)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, enkazdan 248 saat sonra kurtarılan Aleyna Ölmez'i ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan Kayabaşı Mahallesi'ndeki Atabey Apartmanı'nın enkazından 248'inci saatte çıkarılan Aleyna Ölmez ile bölgeden getirilen Hülyasu Kısa (16), Zeynep Küçükler (9), Miraç Eren Döner (7), Feyza Nur Yakar (8) ve Ayça Çepni'yi (10) tedavi gördükleri Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde ziyaret etti.

Erdoğan, depremzedelerin sağlık durumu hakkında Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Başhekim Prof. Dr. Tanıl Kendirli ile Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Mahmut Kalem'den bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan, enkazdan yaralı çıkarılan hastalar ve yakınları ile görüşüp, geçmiş olsun dileğinde bulundu. Erdoğan, yaklaşık 1 saat süren ziyaretin ardından hastaneden ayrıldı. Hastane bahçesinde bulunan çocuklara Cumhurbaşkanlığı görevlileri tarafından hediyeler dağıtıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, enkazdan 248 saat sonra kurtarılan Aleyna Ölmezi ziyaret etti

TELEFONDA GÖRÜŞMÜŞLERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce de 17 yaşındaki Aleyna Ölmez ile telefonda görüşerek, geçmiş olsun dileklerini iletmişti. Erdoğan’ın "Ağrın var mı kızım?" diye sorması üzerine Aleyna, "Çok hafif. Atlattım" yanıtını vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Elhamdülillah. Biliyorsun, hastaların duası makbuldür. Senin ismin de çok güzel.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, enkazdan 248 saat sonra kurtarılan Aleyna Ölmezi ziyaret etti

Cumhurbaşkanlığında çalışma odamda senin bu isminle 'Aleyna' levhası var. İnşallah en yakın zamanda bir arada oluruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun kızım" demişti. Aleyna da "İnşallah. Çok teşekkür ederim her şey için" yanıtı vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’dan Ankara’ya döndüğünde Aleyna’yı ziyaret edeceğini belirtmişti.

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