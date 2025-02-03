Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekran bağımlılığı gündemimizde, değerlendiriyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2025 yılında bin 381 engelli öğretmenimizin atamasını yapıyoruz. Bakanlığımız çok yakın bir zamanda duyuruya çıkacak ve başvuruları kabul edecek" dedi. Erdoğan, "Gençlerimizin hayatını karartan zehir tacirlerine nefes aldırmayacak, hepsinin tepelerine binecek bu alçakların yakalarına yapışacağız. Toplumda veba gibi yayılan dijital ve ekran bağımlılığı da gündemimizin en üst sırasındadır. Paylaşım platformlarının daha sıkı denetlenmesi ve kullanımına yaş sınırı getirilmesi dahil çeşitli düzenlemeleri değerlendiriyoruz" diye konuştu.

İstanbul, Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Törene Erdoğan'ın yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milletvekilleri, İstanbul Valisi Davut Gül ile eski futbolcu Mesut Özil ve çok sayıda öğrenci katıldı.

'TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK PLANETARYUMUNU BUGÜN HİZMETE AÇIYORUZ'

Programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılının ikinci döneminin öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve eğitim camiamıza başarılar getirmesini diliyorum. Hatıralarını daima kalbimizde yaşattığımız Şenay Aybüke Yalçın kızımızı, Necmettin Yılmaz evladımızı ve tüm şehit öğretmenlerimizi burada bir kez daha rahmetle, minnetle yad ediyorum. Bu vesileyle üzerimizde büyük emekleri olan ebediyete irtihal etmiş tüm öğretmenlerimize Rabbimden rahmet niyaz ediyorum. Birazdan açılışını yapacağımız Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi'nin şehrimiz, ülkemiz, öğrenci ve öğretmenlerimiz için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Gençlerimizin gelecekte çok önemli roller üstleneceklerine, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında son derece faydalı vazifeler ifa edeceklerine yürekten inanıyorum. Liselerin, uygulama okullarının ve bilim-sanat merkezlerinin yer aldığı külliyemizde toplam 345 derslik 88 laboratuvar, 33 destek eğitim odası, 33 zümre odası, 11 iş sağlığı ve güvenliği odası ile 11 revir bulunuyor. Aynı şekilde bin kişi kapasiteli 2 konferans salonumuz, 500 kişilik kütüphanemiz, 2 kapalı spor salonumuz, 8 basketbol sahamız ve süni çimli iki futbol sahamız da yine eğitim külliyemizde öğrencilerimizin hizmetine sunuluyor. Bütün bunların yanında külliyemizdeki bilim sanat merkezi bünyesinde 350 metrekare oturum alanına ve uzay gözlem kulesine sahip Türkiye'nin en büyük planetaryumunu bugün hizmete açıyoruz. Tam tekmil bir eğitim, öğrenim üstünü İstanbul'umuza kazandırmış oluyoruz. 20 Ocak 2023'te temelini bizzat attığım, inşa sürecini de çok yakından takip ettiğim, böyle bir kampüsün bugün açılışını yapmak benim için ayrı bir gurur ve mutluluk kaynağıdır. Unutmayın, her eser sahibine anlatır. Bizlere de ülkemize ve gençlerimize böyle eserler kazandırma imkanı veren Rabbimize sonsuz hamd, desteklerini 22 yıldır bizden esirgemeyen necip milletimize de kalpten teşekkür ediyorum. Ömür verdikçe milletimizin desteği ve duası da bizimle olduğu müddetçe inşallah eserlerimize yenilerini eklemeye devam edeceğiz" dedi.

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'4 MİLYAR DERS KİTABINI ÜCRETSİZ DAĞITTIK'

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Erdoğan, "Değerli misafirler, geleceğimizi emanet ettiğimiz aydınlık yanlarımızın güvencesi olan evlatlarımızın nitelikli ve çağın ötesinde bir eğitim almaları ülkemizin istikbal ve istiklali açısından vazgeçilmezdir. İçinde bulunduğu zamanı, mekanı ve şartları tüm yönleriyle kavrayan, imkan ve kabiliyetlerini iyi kullanan, sahip olduğu birikimle geleceğe yön verecek genç kuşakların eğitimi bizim temel önceliğimizdir. 22 yılı aşan iktidarlarımız boyunca eğitim ve öğretim üzerinde titizlikle durduğumuz alanların hep en başında gelmiştir. Bakınız burada, nereden nereye geldiğimizi göstermesi açısından birkaç temel rakamı sizlerle paylaşmak istiyorum. Milletimizin oyuyla Türkiye'yi yönetme sorumluluğunu devraldığımız 2002 yılında eğitime ayrılan bütçe yalnızca 7,5 milyar liraydı. Bugün bu tutar yüksek öğrenim dahil toplam 2 trilyon 186 milyarı geçti. 22 yıl önce derslik sayısı sadece 367 bin. Biz bu sayıyı tam 2 katına 735 bine çıkardık. 80 yılda yapılan dersliklerden çok daha fazlasını son 22 yılda inşa ettik. Yine bu dönemde 820 bin öğretmenimizin atamasını gerçekleştirdik. Bu şu demek; mevcut öğretmenlerimizin yüzde 80'inini biz göreve başlattık. Daha farklı bir yere geleceğim. 60-70 kişinin aynı anda ders işlediği kalabalık sınıflar tarih oldu. Peki, 'Sayın Cumhurbaşkanım sizin okuduğunuz dönemde sınıflarda kaç öğrenci vardı?' Söyleyeyim. İstanbul'da 80, Anadolu'da 100'ü aşkın öğrencilerin olduğu sınıflar vardı. Şimdi neredeyiz? Derslik başına öğrenci sayısının ilköğretimde 23'e, orta öğretimde ise 22'ye indi. Keza öğretmen başına düşen öğrenci sayısını ilkokulda 18'e, ortaokulda 14'e, orta öğretimde 12'ye çekerek gelişmiş ülke standartlarını yakaladık. Öğrencilerimizin yemek, ulaşıp, barınma, eğitim bursları gibi temel ihtiyaçlarını da içeren kapsamlı destek mekanizmaları oluşturduk. Ders kitabı, vatandaşlarımızın en önemli sorunlarından biriydi. Gençler, bir hafta sonraya kırtasiyeciden randevu alırdık, giden kitabımızı defterimize alırdık. Şimdi, son 22 yıl söylüyorum, yaklaşık 4 milyar ders kitabını ücretsiz dağıtarak bu yükü de ailelerimizin sırtından aldık" dedi.

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'BİZİM KÜLTÜRÜMÜZDE ÖĞRETMENE ASLA EL KALKMAZ'

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerini desteklemek ve özlük haklarını iyileştirmek amacıyla Anayasa Mahkemesi'nin iptali sonrası öğretmenlik meslek kanununu tekrar çıkarttık. 15 Ocak itibariyle eğitim programını tamamlayan 66 bin 658 öğretmenimiz, uzman öğretmen, 249 bin 198 öğretmenimiz de başöğretmen ünvanı alarak eğitim öğretim tazminatında yararlanmaya başladı. Uzman ve başöğretmenlerimize her ünvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verdik. Yaptığımız yasal düzenlemelerle öğretmenlerimize karşı işlenen kasten yaralama, tehdit ve hakaret gibi suçlarda cezaların artmasını, böylece caydırıcılığın sağlanmasını temin ettik. Kıymetli arkadaşlar, her zaman söylüyorum, bugün tekrar hatırlatmakta fayda görüyorum. Bizim kültürümüzde öğretmene asla el kalkmaz, öğretmenin eli öpülür. İster veli, ister öğretmenlerimizin evlatlarından ayrı tutmadığı öğrencisi olsun, bu durum fark etmez. Hükümet olarak şiddetle mücadele konusunda çok hassasız ve tavizsiz bir politika izliyoruz" diye konuştu.

'PAYLAŞIM PLATFORMLARININ DAHA SIKI DENETLENMESİ VE KULLANIMINA YAŞ SINIRI GETİRİLMESİ DAHİL ÇEŞİTLİ DÜZENLEMELERİ DEĞERLENDİRİYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnternetin, sosyal medyanın, şiddet içerikli dizilerin ve bize yabancı popüler kültürün yaygınlaşmasıyla beraber artış gösteren olumsuz hadiselerin üzerine kararlılıkla gidiyoruz. Gençler; bir Cumhurbaşkanı olarak değil, bir baba olarak değil, bir büyüğünüz olarak özellikle sizlere rica ediyorum. Adeta yalvarırım. Sakın ha. Bu kötü alışkanlıklardan sıyrılın. Bunlara asla prim vermem. Gençlerimizin hayatını karartan zehir tacirlerine nefes aldırmayacak, hepsinin tepelerine binecek bu alçakların yakalarına yapışacağız. Toplumda veba gibi yayılan dijital ve ekran bağımlılığı da gündemimizin en üst sırasındadır. Paylaşım platformlarının daha sıkı denetlenmesi ve kullanımına yaş sınırı getirilmesi dahil çeşitli düzenlemeleri değerlendiriyoruz. Hayatımda sigara yok, alkol yok. Bu tür bağımlılıklar asla yok. Evlatlarıma, torunlarıma nasıl bunlardan sakınmalarını tavsiye ediyorsam sizlere de aynı şekilde bunlardan sakınmanızı tavsiye ediyorum. Dijital mecraların kontrolsüz, başı bozuk ve pek çok tehditle dolu ikliminde evlatlarımızı yalnız ve sahipsiz bırakamayız. Kim neler söylesin, özgürlük bahanesiyle körpe dimaların işgal ve iğdiş edilmesine seyirci kalamayız. 2025 aile yılında dijital mecra, oyun ve paylaşım platformu kaynaklı sorunlarla mücadelede yeni tedbirleri devreye alacağız" dedi.

"BİN 381 ENGELLİ ÖĞRETMENİMİZİN ATAMASINI YAPIYORUZ"

Konuşmasında engelli öğretmen adaylarına müjde veren Erdoğan, "Eğitim dünyadaki değişimlerden en fazla etkilenen alanların başında yer almaktadır. Eğitim alanında yeni trendleri yakından takip ediyor, gerekli adımları atıyoruz. Öğretmen yetiştirme modellerini inceleyerek eğitim standartlarımızı en iyi seviyeye ulaştırmak üzere milli eğitim akademisini kurduk. Akademiye kabuller ÖSYM tarafından ilki 13 Temmuz'da düzenlenecek akademi giriş sınavları ile gerçekleşecek. Öğretmen adaylarımızı mesleğe tam olarak hazırlayacak bu akademinin 14 ay sürmesini planlıyoruz. Mevcut öğretmen ve yöneticilerimizi de 5 yıllık periyotlarla akademide yapılacak alan bazlı mesleki gelişim eğitimleri ile destekleyeceğiz. Eğitimde fırsat eşitliğini yalnızca öğrencilerimiz için değil öğretmenlerimiz için de en temel ilke olarak benimsedik. Engelli öğretmenlerimizin istihdamı noktasında tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. 2025 yılında bin 381 engelli öğretmenimizin atamasını yapıyoruz. Bakanlığımız yakın zamanda duyuruya çıkacak. Tüm engelli öğretmenlerimiz için hayırlı uğurlu olsun diyor sınava girecek adaylara şimdiden başarılar diliyorum" diye konuştu.

'TÜRKİYE, AVRUPA ÜLKELERİ ARASINDA 4'ÜNCÜ SINIF DÜZEYİNDE FEN BİLİMLERİ ALANINDA 1'İNCİ, MATEMATİK ALANINDA 2'NCİ SIRADA YER ALIYOR'

Eğitimde yapılan yatırımların meyvelerinin toplanmaya başlandığının altını çizen Erdoğan, "Aralık 2023 PİSA raporuna göre Türkiye son 20 yılda matematik ve fen bilimleri alanındaki performansın istikrarlı bir şeklide arttıran 4 ülkeden biri oldu. Öte yandan geçtiğimiz yılın son ayında açıklanan TIMSS 2023 raporunda ülkemizin hem kısa hem uzun vadede eğitim performansını yükselttiği göze çarpıyor. Bu raporda bilhassa 4'üncü ve 8'inci sınıf düzeyindeki sonuçlar Türkiye'nin başarı grafiğinin yukarı yönlü seyrettiğin ortaya kokuyor. Buna göre Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında 4'üncü sınıf düzeyinde fen bilimleri alanında 1'inci, matematik alanında 2'nci sırada yer alıyor. OECD ülkeleri de dahil araştırmaya katılan tüm ülkeler arasında puanının en fazla arttıran ülke olduk. Aynı rapora göre 8'inci sınıf düzeyine OECD ülkeleri içinde puanını en fazla arttıran birinci ülke olan Türkiye 44 ülke arasında matematikte 13'üncü, fen bilimlerinde 7'nci sıraya yerleşti. Tüm alanlarda ve tüm sınıf düzeylerinde bugüne kadarki en yüksek başarı sırasını elde etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu başarılar eğitim politikamızın ve çalışma yöntemlerimizin ne kadar isabetli olduğunu da açıkça gösteriyor. Son dönemde eğitim felsefemizde adeta bir paradigma revizyonuna giderek Türkiye Yüzyılı Maarif Modelini geliştirdik. Bu modeli çağın ihtiyaçları ve bilimsel gelişmeler doğrultusunda yenilikçi ve derinlikli bir anlayışla şekillendirdik. Merhum Nurettin Topçu bir yazsında şöyle diyordu. 'Alem 3 şeyin mecmuundan ibarettir. Varlık, düşünce ve hareket. Bunların hepsini kendinde toplayan insan 3 şeyin peşinde olmak için yaratılmıştır. Hakikatin, hayrın ve güzelliğin.' Biz de yeni öğretim programımızla bir yandan öğrencilerimizi akademik olarak en donanımla şeklide hayata hazırlarken, diğer yandan okuyan, düşünen, sorgulayan, hakkın, hakikatin ve güzelliğin peşinde olan nesiller yetiştirmeyi hedefliyoruz. Tüm kesimlerle istişare içinde bilimsel ve pedagojik ilkeler esası alacak şekilde hazırladığı bu model ilkokul 1'inci sınıf, ortaokul 5'inci sınıf, orta öğrenim hazırlık ve 9'uncu sınıf düzeylerinde uygulamaya başladı. Mesleğini özveri ile yapan öğretmenlerimizin desteği ile inşallah bilgili karakterli şuurlu bir gençliği yarınların Türkiye'sine kazandırmış olacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından kurdele kesimi yapılırken katılımcılar ve öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekildi.