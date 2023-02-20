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Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde hayatını kaybeden Şeyma’nın annesiyle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya’da enkaz altında kalarak hayatını kaybeden 23 yaşındaki Elif Nur Şeyma Dalhançer’in annesi Ulviye Dalhançer ile telefonda görüştü. Taziyelerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya’da Şeyma’nın hatırasını yaşatmak adına, bir okula adının verilmesi için Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e talimat verdi.

20.02.2023 - 11:33 | | Rıdvan Yeşilırmak - Hatice Yetmen MALATYA (İHA)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde hayatını kaybeden Şeyma’nın annesiyle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde Malatya'da merkez ilçe Yeşilyurt Bostanbaşı Mahallesi Özpolatlar sitesinin 1’inci katında enkaz altında kalarak hayatını kaybeden 23 yaşındaki Elif Nur Şeyma Dalhançer’in annesi Ulviye Dalhançer ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şeyma için taziyelerini ileterek, enkaz altından kurtarılan anneye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Öte yandan, depremde hayatını kaybeden Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğrencisi Elif Nur Şeyma Dalhançer’in annesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan kızının isminin yaşatılmasını isterken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da, kentte yapılacak bir okula Şeyma’nın adının verilmesi için Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e talimat verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde hayatını kaybeden Şeyma’nın annesiyle görüştü

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Kızının Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde okuduğunu aktaran anne Ulviye Dalhançer, “4’üncü sınıftı. Çok aktif ve başarılı bir kızdı. Kızım sağlık bölümünü okuyordu. Zayıf ve küçük olmasına rağmen sürekli kan verirdi. Kızım neden kan veriyorsun büyüyünce verirsin dediğimiz de yok anne 'yardım edeceğim beyaz kan verdim' derdi. Kendisi organlarını bağışlamıştı. 22 yıl boyunca çok güzel bir ömür geçirdik.

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Kızımı anlatamam. O bizim evimizin küçük annesiydi. Yaşı küçüktü ama bambaşka birisiydi. Kızımı böyle acı bir olayda kaybedince Allah da bana teselliler gönderdi. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Devletimiz ve hükümetimiz var olsun. Cumhurbaşkanımızı çok seviyoruz. O acıyla Cumhurbaşkanımıza, ben kızımın adının yaşatılmasını istiyorum kendisi sizi çok severdi sizin ilçenizde okuyor dedim. Cumhurbaşkanımız da bizimle çok ilgilenerek Milli Eğitim Bakanımız burada biz Malatya’da kızımızın adını bir okula verelim dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde hayatını kaybeden Şeyma’nın annesiyle görüştü

Sağ olsunlar bizimle bayağı ilgilendiler ve acımızı paylaştılar. Ailem şu an yanımda acımı paylaşıyor ama Cumhurbaşkanımızın acımızı paylaşması beni ferahlattı. Acımız tarifsiz ama Cumhurbaşkanımız ve devletimiz ayakta. Biz güçlüyüz. Bu durumları aşacağız” dedi.

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